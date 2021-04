Il ricordo di Dino Piazza memoria storica dei Ragni

“Abbiamo arrampicato tanto assieme, amici in montagna e nel lavoro”

LECCO – “Onesto, generoso e un gran lavoratore. Pioppo, così era soprannominato, era un uomo simpatico, faceva quello che doveva fare senza mai mettersi in mostra”. E’ il Ragno di Lecco Dino Piazza, una delle memorie storiche del gruppo, a ricordare l’alpinista Antonio Invernizzi, per tutti Pioppo per via della sua corporatura magra, morto nella giornata di ieri. Classe 1934, era entrato nel gruppo dei Ragni della Grignetta nel lontano 1959.

“Abbiamo arrampicato tanto assieme, abbiamo fatto anche alcune vie nuove, ma erano tempi in cui prima di tutto veniva il lavoro e l’alpinismo era solo un passatempo – ricorda Dino Piazza -. Come me, anche lui era riuscito nell’impresa forse più difficile: mettere in piedi una azienda tutta sua. Originario di Lecco, rione di Olate, aveva poi aperto la sua ditta nella zona del Calolziese. Diciamo che abbiamo fatto cordata anche nel lavoro: visto che stavamo percorrendo strade simili ci scambiavamo spesso consigli e informazioni sui macchinari e su tutto quello che riguardava le nostre attività. Pioppo non amava mettersi in mostra o parlare di sé. E’ stato un amico leale e onesto”.

Tra le salite più importanti di Antonio Invernizzi c’è quella dell’agosto 1959 quando con Casimiro Ferrari e Giulio Milani effettuò uno delle prime ripetizioni della via tracciata nel 1938 dal celebre Alfonso Vinci con Paolo Riva sulla parete Nord del pizzo Ligoncio (3.032 metri), nel massiccio del Masino.

Un ricordo è stato pubblicato sui social anche dai Maglioni Rossi: “Antonio Invernizzi ha fatto parte del mitico periodo delle origini del Gruppo. Per tutti noi era Pioppo, soprannome che si era meritato per la sua silhouette tutt’altro che abbondante. Un grande abbraccio da tutti i Maglioni Rossi a lui e alla sua famiglia”.

I funerali saranno celebrati nella chiesa del rione di Olate domani, venerdì 16 aprile, alle ore 11.