Alpinismo. Cavalli Bardati, nuova via dei Ragni sul Bhagirathi IV

Della Bordella, Schiera e De Zaiacomo chiudono i conti col Bhagirathi IV

“Un sogno che si avvera dopo tanto tempo passato ad inseguirlo”

LECCO – “La nostra linea sul Bhagirathi IV ed un sogno che si avvera dopo tanto tempo passato ad inseguirlo”. Nelle scorse ore l’alpinista Matteo Della Bordella, presidente del Gruppo Ragni, ha pubblicato sui social la foto della nuova linea “Cavalli Bardati (che fanno tremare la terra) aperta lo scorso 15 settembre con Luca Schiera e Matteo De Zaiacomo sulla parete Ovest del Bhagirathi IV (6193 metri).

Il tentativo nel 2015 sull’inviolata parete Ovest

Lo scorso 11 agosto i tre maglioni rossi sono partiti con una meta precisa: infatti la montagna di oltre 6000 metri nell’area del Garhwal, in India, era una vecchia conoscenza. Già nel 2015 i tre alpinisti avevano tentato la salita in stile alpino dell’ancora inviolata parete Ovest. Dopo essere saliti per circa 650 metri, i Ragni avevano dovuto rinunciare a causa della pessima qualità della roccia nella parte sommitale della parete, dove il granito lascia il posto a un “cappello” di ardesia fragilissima.

Conto chiuso con il Bhagirathi IV

“Ancora non ci credo e non potevo immaginare un finale migliore per una spedizione dura che più volte ci ha messo veramente in ginocchio. Grazie ragazzi siete stati davvero i compagni migliori per questa grande avventura!” Queste le parole che Matteo Della Bordella ha pubblicato sul proprio profilo Facebook pochi giorni dopo la vetta raggiunta alle 11 di sera del 15 settembre scorso dopo 20 ore di arrampicata no stop. “Cavalli bardati” è una via di 800 metri, salita quasi completamente in arrampicata libera, con difficoltà che arrivano fino al 7b e qualche raro passaggio in artificiale, il tutto rigorosamente con protezioni tradizionali. Della Bordella nei giorni scorsi ha fatto rientro in Italia, mentre Schiera e De Zaiacomo sono ancora in India, per tentare la salita dello Shivling, la splendida vetta di oltre 6500 metri di quota che fronteggia il gruppo del Bhagirathi.

La mia via meno battuta

E venerdì 4 ottobre proprio Metto Della Bordella sarà a Lecco per presentare il libro “La Via Meno Battuta” edito da Rizzoli. La presentazione si terrà presso la sala conferenze in piazza Garibaldi 4. L’alpinista e presidente dei Ragni di Lecco parlerà del suo rapporto con la montagna e delle sue ultime spedizioni in tutto il mondo, dalla Patagonia all’Isola di Baffin.

Il report della salita