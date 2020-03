Alpinismo. Della Bordella “dona” la sua attrezzatura per aiutare chi ha bisogno

L’iniziativa lanciata dal presidente dei Ragni di Lecco

“A chi può dare una mano regalo un pezzo dell’attrezzatura per me significativo”

LECCO – Attraverso il proprio profilo Facebook l’alpinista Matteo Della Bordella, presidente dei Ragni di Lecco, ha annunciato una iniziativa che vuole essere un aiuto per chi ne ha bisogno. In regalo i pezzi “storici” della sua attrezzatura alpinistica, quelli utilizzati per scrivere pagine importanti di alpinismo.

“Cari amici, in questo momento di emergenza ho pensato ad un’iniziativa per chiunque volesse e potesse aiutare, facendo una donazione sul conto della Protezione Civile – ha annunciato via social -. A chi donerà almeno 100 Euro ho deciso di regalare, se lo vorrà, un pezzo di attrezzatura per me significativo utilizzato durante una salita importante”.

La lista è davvero lunga e rappresenta una sorta di diario della sua carriera alpinistica: il casco usato alla Torre Egger nel 2013; il maglione de I Ragni di Lecco – Arrampicata Alpinism Climbing usato in Groenlandia nel 2014; le scarpette usate sul Fitz Roy nel 2016; l’imbrago usato sul Cerro Riso Patron nel 2018; i ramponi usati sul Cerro Torre nel 2019; il casco usato sul Bhagirathi IV nel 2019 e copri-pantaloni usati sull’Aguja Standhardt nel 2020.

“Ci tengo subito a chiarire che questo non è né un ‘mercatino dell’usato’ (non mi assumo responsabilità qualora qualcuno decidesse di usare questi articoli), né una ‘operazione svuota-cantina’, né tantomeno un’asta, ma semplicemente un’idea per provare ad aiutare chi ne ha bisogno, regalando dei ricordi per me importanti – chiarisce Della Bordella -. Se siete interessati il meccanismo è semplice: mandatemi via messaggio su Facebook, la prova di bonifico di almeno 100 Euro sul conto della Protezione Civile, insieme al vostro indirizzo ed io vi spedirò uno di questi pezzi. Un doveroso grazie va ai miei sponsor che nel tempo mi hanno fornito e continuano a fornirmi di tutta l’attrezzatura di cui ho bisogno”.

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso, 226 – Roma

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387

BIC: BCITITMM