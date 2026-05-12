Alpinismo e avventura: i Gamma presentano “Cavalieri Erranti”

Giovedì 14 maggio alle 21 alla Sala Ticozzi racconti, filmati e testimonianze dal mondo della montagna in collaborazione con i Ragni di Lecco

LECCO – Le storie di spedizioni, nuove aperture e avventure verticali saranno al centro di “Cavalieri Erranti – Storie di avventure in giro per il mondo”, la serata organizzata dal Gruppo Alpinistico Gamma Lecco e dedicata al mondo dell’alpinismo e dell’esplorazione.

L’iniziativa si terrà giovedì 14 maggio alle ore 21 alla Sala Ticozzi di Lecco e sarà a ingresso libero. L’obiettivo dell’evento è portare sul palco le esperienze di giovani del territorio attraverso racconti, proiezioni e testimonianze dirette di alpinisti e appassionati protagonisti di spedizioni e aperture di nuove vie.

Tra i momenti in programma figura “In parete con Maxi”, dedicato alla richiodatura della via Waiting List sulla Punta Fiorelli, nel Masino. Il filmato, con la regia di Giovanni Ripamonti, è dedicato alla memoria di Massimo Ratti.

Spazio poi a “Toptour: un viaggio di scialpinismo”, racconto dell’esperienza “by fair means” vissuta in Marocco da Amos Bonaiti, Matteo Garbellini e Ruben Monti. I tre protagonisti ripercorreranno un viaggio affrontato in completa autonomia tra i paesaggi dell’Atlante.

La Scozia sarà invece protagonista di “Tra eccentrici e whisky”, cronaca di una settimana di ghiaccio al Ben Nevis raccontata da Sandro Maranetto e Pietro Saggiante. Il focus sarà sull’esperienza di arrampicata mista scozzese affrontata da due alpinisti alla prima esperienza lontano dalle Alpi.

In programma anche “Kirghizistan Dream”, film dedicato all’apertura della via “The game of forty” e alle ripetizioni sulle big wall dell’Ak-su Valley, comprese le salite sulla “Perestroika Crack”. Il progetto vede protagonisti Mattia Sandionigi, Davide Pontiggia e Marco Zanchetta, con la regia di Lorenzo Cantu.

A chiudere la serata sarà inoltre l’annuncio di un evento organizzato in collaborazione con i Ragni di Lecco e previsto in città.