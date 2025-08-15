Alpinismo. Nuova via sulla Middle Huey Spire (Canada) per David Bacci e compagni

Il Ragno di Lecco, con Dario Eynard, Giacomo Meliffi e Enrico Bittelli, firma ‘L’oro dello Yukon’ (400m 6c/A3)
Ripetuta anche la via Frost sulla Lotus Flower Tower. Ora il ritorno con il raft, 550 km sul fiume Nahanni
LECCO – Tante soddisfazioni per il Ragno di Lecco David Bacci e compagni impegnati in uma spedizione al Cirque of Unclimbables, in Nord America, situato in Canada nella regione dello Yukon. Partito con Dario Eynard, Giacomo Meliffi e Enrico Bittelli del Cai Eagle Team il 21 luglio scorso, l’obiettivo era quello di aprire una via sulla Middle Huey Spire o sul Mount Harrison Smith, pareti di granito di oltre 500 metri.
Dopo una decina di giorni il primo contatto via satellite con il gruppo e la prima bella notizia: “Qua tutto bene, tanta pioggia ma siamo riusciti ad aprire un via di 400 metri con difficoltà di 6c/A3; bella dura, due giorni di lavoro ed è nata ‘L’oro dello Yukon’ con una splitter finale pazzesca sulla Middle Huey Spire. Bravissimi i ragazzi a dare il 100%, ora torna brutto per qualche giorno”.
Il quartetto di alpinisti sta, quindi, affrontando l’ultima parte della spedizione, forse la più avventurosa ma sicuramente la meno “classica”, ovvero la discesa con i raft lungo il fiume Nahanni per ben 550 km: “Per tornare alla civiltà abbiamo scelto quello che a noi sembra essere il modo più bello: 550 km lungo il fiume Nahanni, che speriamo di percorrere con i raft in 14 giorni”.