Anche il Gel Laorca partecipa al Raduno Fie al Passo Maniva

Organizzato dal Comitato Lombardo della Federazione Italiana Escursionismo

L’appuntamento è per domenica 2 giugno

BRESCIA – In arrivo la 47^ edizione del Raduno di Escursionismo F.I.E.in Lombardia. Il Gruppo Escursionisti Gel Laorca parteciperà all’evento organizzato dal Comitato Lombardo della Federazione Italiana Escursionismo. Il raduno è aperto a tutti, ragazzi e adulti, e l’appuntamento è per domenica 2 giugno al Passo Maniva (Alta Val Trompia, Brescia).

In alta Valle Trompia, percorrendo la SP 345 da Collio Valtrompia, si raggiunge il Passo del Maniva, località situata nelle Prealpi Bresciane a quota 1.664 metri, divide dal punto di vista orografico la Catena Bresciana Occidentale da quella Orientale, rappresenta il naturale confine tra la Val Trompia e la Val Sabbia (sul passo corre il confine tra il comune di Collio e quello di Bagolino). Per la sua rilevanza strategica venne fortificato, in occasione della Prima Guerra Mondiale contro l’Austria Ungheria, costituendo uno snodo del cosiddetto sbarramento delle Giudicarie. Gli appostamenti in grotta e le trincee ivi situati risultano ancora oggi visitabili. Oggi è una località di svago, lo sguardo dal passo spazia a 360°, offre la possibilità di svariate escursioni e, nel periodo invernale, stazione sciistica facilmente raggiungibile. Il 47° Raduno di Escursionismo sarà occasione per conoscere questa parte di territorio lombardo. Oltre al classico percorso dedicato ai gruppi di ragazzi dei Corsi di Escursionismo, ci sarà la possibilità di scegliere tra altre due opzioni: un’escursione in quota che permetterà di gustare la vista delle catene montuose circostanti, oppure una visita guidata delle Trincee.

“Nel corso degli anni le persone sono cambiate, ci siamo alternati nei ruoli organizzativi e di partecipazione, ma lo spirito con cui affrontiamo questo evento è sempre il medesimo. L’invito a partecipare è aperto a tutti, ragazzi e adulti, per quanti vorranno intervenire sarà occasione per un momento di incontro, simbolo dell’associazionismo che ci accomuna, affinché il camminare insieme assuma il significato di condivisione particolarmente sentito fra gli escursionisti – continuano gli organizzatori dell’evento -. Il nostro vuole essere un invito a tutti quanti apprezzano una giornata all’aperto. L’escursionismo è parte fondamentale delle attività in F.I.E., occasione per un contatto diretto con l’ambiente naturale, aiuta a rafforzare il rapporto tra uomo e ambiente attraverso i segni che ci vengono trasmessi dal territorio, favorisce l’instaurarsi di un rapporto affettivo ed emozionale con quanto ci circonda”.

Programma

Per i Ragazzi dei Corsi di escursionismo e loro Accompagnatori . Ore 9.30: ritrovo presso la Baita Pineta (Collio Valtrompia Via Maniva 253) mt. 1418, a seguire i gruppi partiranno con gli accompagnatori lungo l’itinerario proposto con osservazione degli aspetti naturalistico ambientali. La salita sarà verso il Rifugio Bonardi a quota mt.1800, successivamente, percorrendo un tratto del sentiero 3V, si proseguirà in direzione Passo Maniva che raggiungeremo a quota mt. 1664. Ore 12: nei pressi dello Chalet Maniva si svolgerà il raduno, pranzo al sacco e giochi organizzati per i ragazzi. Ore 14.45: premiazioni e saluti conclusivi (a tutti i ragazzi presenti verrà dato un gadget a ricordo della manifestazione).

Chiunque fosse interessato a partecipare e volesse organizzarsi per il viaggio, può comunicarlo all’indirizzo mail info@gel-laorca.org oppure contattare direttamente il Comitato Regionale Lombardo della FIE fielombarda@libero.it