Far vivere gratuitamente ai giovani un’esperienza in rifugio

Cai Lombardia, Rifugi di Lombardia e Regione Lombardia

LECCO – Anche per l’estate 2025 torna l’iniziativa “Famiglie e giovani in montagna – Una notte al rifugio” organizzata da Cai Lombardia, Rifugi di Lombardia e Regione Lombardia.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire le occasioni ed opportunità̀ di conoscere le montagne di Lombardia e le genti di montagna, per far vivere esperienze educative nei rifugi per famiglie con bambini e giovani sino a 16 anni compiuti, ed incoraggiare e promuovere comportamenti sostenibili e corretti stili di vita. Il progetto vuole incentivare la frequentazione di sentieri, rifugi e malghe delle montagne di Lombardia, nella stagione estiva, da parte di famiglie abitanti in Lombardia con bambini e giovani, e anche di promuovere l’attività̀ fisica con i diversi effetti positivi sulla salute. Il progetto intende anche stimolare la consapevolezza dei lombardi e di tutti gli appassionati, delle bellezze e delle qualità̀ delle nostre montagne, e per essere ambasciatori attivi della comunità̀ lombarda e promotori della cultura della montagna che unisce.

Il progetto sarà attivo per il periodo estivo compreso tra il 12 luglio e il 28 settembre 2025. Apertura iscrizioni sul sito del Cai Lombardia da 8 luglio 2025. Il progetto si prefigge di far vivere gratuitamente ai giovani un’esperienza in rifugio scegliendo fra quelli aderenti presenti sul sito del Cai Lombardia. Sul sito verrà indicato se il Rifugio aderirà solo per i giorni infrasettimanali, ad esclusione delle notti prefestive e delle notti tra sabato-domenica o se non porrà dei limiti.

Il progetto è aperto a tutte le persone della Lombardia, soci e non soci del Cai. La gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani potrà essere fruito solo se abbinato al trattamento di mezza pensione del familiare, dei famigliari o parenti di primo grado che accompagnano il giovane. Le famiglie, o singoli componenti del nucleo familiare o parenti di primo grado con bambini e giovani che vogliono partecipare a questo progetto, dopo aver verificato la disponibilità del rifugio scelto (selezionato fra quelli indicati sul sito del Cai Lombardia) telefonando direttamente al rifugio, devono iscriversi attraverso il form presente sul sito del Gruppo Regionale Lombardia.

Il richiedente, dopo aver caricato i dati, dovrà scaricare il voucher numerato (con i propri dati inseriti) che dovrà essere stampato e consegnato al gestore del rifugio prescelto in occasione del soggiorno. Il gestore dovrà apporre il timbro del rifugio e la firma per convalida del servizio di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) per bambini e giovani fino a 16 anni compiuti. Per ogni singolo giovane è possibile richiedere un solo pernottamento gratuito per un massimo di tre figli per famiglia. La possibilità di adesione sarà vincolata dal raggiungimento del budget disponibile.