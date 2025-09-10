Arrampicata a Lecco. Tornano le giornate gratuite con le Guide Alpine

Tre weekend tra Galbiate e Introbio per scoprire l’arrampicata su roccia

Incontri gratuiti aperti a principianti e appassionati per avvicinarsi alla montagna in sicurezza e con consapevolezza

LECCO – Otto giornate dedicate a chi vuole avvicinarsi all’arrampicata su roccia o migliorare la propria tecnica con consigli esperti, anche per chi ha già un po’ di esperienza. Torna anche quest’anno l’appuntamento amatissimo con gli incontri gratuiti in falesia organizzati dalle Guide Alpine della Lombardia, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in diverse località della regione.

Il ciclo di appuntamenti non va inteso come un corso strutturato in otto lezioni consecutive, poiché ogni incontro è indipendente e ha l’obiettivo di offrire un primo approccio all’arrampicata. Si tratta di singoli eventi condotti da Guide alpine e Aspiranti guide, pensati principalmente per un pubblico neofita o con poca esperienza.

I professionisti illustreranno le tecniche base dell’arrampicata, tra cui schemi motori e metodi di assicurazione, oltre a mostrare l’uso corretto dell’attrezzatura. Un’occasione ideale per permettere a quante più persone possibile di conoscere questa attività all’aperto e, se interessate, valutare in futuro la possibilità di intraprendere un corso completo con una Guida qualificata.

L’iniziativa rientra nelle attività promozionali promosse dal Collegio Guide Alpine Lombardia e dalla Regione Lombardia: incontri gratuiti e aperti a adulti e ragazzi, pensati per avvicinare sia principianti che appassionati alla montagna, alle professioni alpine e per incentivare un utilizzo consapevole e rispettoso degli spazi naturali.

“Queste giornate gratuite di arrampicata rappresentano un’opportunità unica per avvicinare giovani e famiglie alla montagna in modo sicuro e consapevole – afferma Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia – La collaborazione tra Regione Lombardia e le Guide Alpine non solo promuove lo sport e il turismo sostenibile, ma diffonde anche una cultura di rispetto e uso responsabile dei nostri spazi naturali. Ringrazio le Guide Alpine, tutti i promotori e i numerosi volontari per il loro prezioso impegno nel rendere il nostro territorio sempre più attrattivo”.

“Le giornate di arrampicata riscuotono sempre un grande successo di pubblico, a dimostrazione che questo sport ha ormai superato la fase di nicchia – afferma Fabrizio Pina, presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia – Molti si avvicinano all’arrampicata nelle palestre indoor, ma il passaggio alla roccia rappresenta un’esperienza completamente diversa: si lascia un ambiente protetto e sicuro per entrare in un contesto naturale dove rischi e variabili non possono mai essere completamente eliminati. È fondamentale che questo messaggio venga trasmesso, perché rappresenta la base per un approccio corretto e consapevole all’attività in falesia. Siamo quindi orgogliosi di poter organizzare questi appuntamenti grazie al prezioso sostegno di Regione Lombardia“.

Le 8 giornate si svolgeranno nei weekend da settembre a ottobre, distribuite tra diverse province lombarde: 2 in provincia di Bergamo, 3 in provincia di Lecco, 1 a Sondrio, 1 a Brescia e 1 a Varese, con il seguente calendario: 27 settembre a Cividate Camuno (BS), 28 settembre a Galbiate (LC), 4 ottobre a Lantana (BG), 5 ottobre a Campo dei Fiori (VA), 11 ottobre nuovamente a Galbiate (LC), 12 ottobre a Introbio (LC), 18 ottobre a Sassella (SO) e infine il 19 ottobre a Casazza (BG).

Possono partecipare alle giornate di arrampicata anche i minori a partire dai 10 anni: i ragazzi tra i 10 e i 16 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale. Tutta l’attrezzatura necessaria per l’attività sarà fornita dalle Guide a chi ne fosse privo.

Le giornate sono completamente gratuite; le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio, dove sono disponibili anche tutte le informazioni: https://guidealpine.lombardia.it/

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o, comunque, il giovedì precedente la data dell’escursione. Considerata l’elevata richiesta che ogni anno caratterizza queste iniziative e il numero limitato di posti disponibili per ciascun evento, è fondamentale che chi si iscrive si presenti puntualmente oppure comunichi la disdetta con il massimo anticipo possibile.

Tutti i partecipanti potranno ritirare, al momento della partenza di ogni escursione, un accessorio omaggio offerto da Regione Lombardia.