Brillante risultato in campo internazionale per la giovane lecchese

Tanta soddisfazione in casa Ragni: “Avevamo fiducia ma è andata veramente molto molto bene”

LECCO – Quinto posto per Beatrice Colli, dietro tre fortissime francesi e una slovena, alla prima tappa di Coppa Europa Boulder disputata a Soure, in Portogallo.

Sabato mattina la “battaglia” per entrare nella finale, dove avevano accesso solo le prime dieci al termine di una qualifica di due ore dove 40 concorrenti, delle quali almeno 20 di alto e altissimo livello, si sono cimentate su 8 boulder (passaggi da 4 a 10 movimenti molto intensi dove forza e coordinazione sono al massimo).

La forte atleta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni ha conquistato l’accesso come settima (ottava un’altra italiana delle 4 presenti) con sei boulder risolti e 8 zone (punti che si trovano circa a metà della serie di movimenti).

“Domenica la nostra Bea ha centrato questo risultato sensazionale (tra i migliori di sempre da parte di Italiane in campo internazionale) che, addirittura, le lascia qualche rimpianto visto che il podio era a portata di mano. Il livello era altissimo, la prima classificata ha già all’attivo un 8b+ boulder e molti boulder sopra l’8a” hanno raccontato i tecnici.

In finale Beatrice Colli ha superato al secondo tentativo il primo boulder (ogni atleta aveva cinque minuti di tempo per guardare e provare, poi cinque minuti di riposo, per un totale di 4 difficilissimi boulder), poi ha raggiunto la zona al primo tentativo nel secondo e nel terzo. Nel quarto gli atleti erano chiamati a compiere un formidabile lancio, dove Beatrice è peraltro molto forte, ma non c’è stato niente da fare nonostante estenuanti prove.

“Una finale super tesa e molto fisica, oltre che varia nelle proposte motorie – hanno concluso i tecnici -. Bea salterà il prossimo impegno a Graz a causa del calendario fittissimo ma altre prove di Boudler e Speed la attendono a breve”.