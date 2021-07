LECCO – Beatrice è tornata ad arrampicare nel circuito di gara nazionali e internazionali, e lo ha fatto a suon di record. L’atleta di punta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco non delude le attese, non si lasciata abbattere dalle difficoltà e guarda sempre avanti con un solo obiettivo… arrivare sempre più in alto!