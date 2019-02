Dopo il titolo regionale boulder, Giulia Passini parte bene anche nella specialità lead

La giovane atleta dei Ragni è stata l’unica U14 lombarda a concludere la via di finale nella prova di Brescia

LECCO – Dopo aver trionfato in entrambe le prove regionali boulder (la specialità senza la corda) laureandosi campionessa regionale, Giulia Passini ha esordito al meglio anche nella specialità lead, salita con la corda.

L’atleta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni è stata l’unica Under 14 lombarda a concludere la via di finale nella prova di Brescia.

Una difficoltà di tutto rispetto (7b, tracciata dall’ex grande campione internazionale Severino Scassa) salita in appena 2’23” e senza alcuna esitazione.

Una prova maiuscola che conferma le grandi potenzialità di Giulia per il futuro e che intanto la consacra come la più forte arrampicatrice lombarda Under 14

“Già acquisita di diritto la qualificazione ai campionati italiani giovanili di giugno, Giulia ha mostrato un piglio e una sicurezza da agonista consumata, doti indispensabili per rivaleggiare con le campionesse delle altre regioni”.