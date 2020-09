Arrampicata sportiva. Dal 14 settembre riapre la palestra dei Ragni

Nel rispetto delle norme anti covid riapre la struttura di via Mauri

Comincia una nuova stagione di allenamenti nella palestra dei Ragni

LECCO – Dal prossimo lunedì gli appassionati di arrampicata potranno tornare ad allenarsi nella struttura gestita dai Ragni di Lecco, ovviamente nel rispetto delle limitazioni e delle regole relative all’emergenza Covid

Come ogni anno con il mese di settembre comincia una nuova stagione di allenamenti nella palestra dei Ragni di Lecco. È un appuntamento che davamo ormai per scontato, ma che, in questo travagliato 2020, ha un valore speciale: è il segno di una generale ripartenza e di un desiderio di tornare a stare assieme e a dedicarci alle nostre passioni, adattandosi e superando le difficoltà.

“Il prossimo lunedì 14 settembre alle 17, quando le porte della palestra torneranno ad aprirsi, comincerà sicuramente una stagione diversa dalle precedenti, ma siamo certi che, con la ragionevole collaborazione di tutti, si potrà ricominciare serenamente a frequentare la palestra e a praticare l’arrampicata sportiva, lo sport che più amiamo”.

“Noi ci siamo organizzati per far sì che vengano rispettate le linee guida dettate dalla FASI e ci raccomandiamo affinché anche gli utenti ne prendano visione sul sito della Federazione, per la sicurezza propria e degli altri frequentatori. Fra i vari provvedimenti presi per adeguarci alle prescrizioni dell’emergenza sanitaria, segnaliamo l’accesso contingentato alla palestra, che sarà gestito in modo da avere contemporaneamente all’interno un numero massimo di circa 50 persone”.

Il 28 settembre riprenderanno anche i corsi di arrampicata dei bambini, ragazzi e adulti. Per richiedere informazioni ed effettuare le iscrizioni la segreteria sarà aperta lunedì 14 settembre dalle 14 alle 22 e martedì 15 settembre dalle 14 alle 22. Da mercoledì 16 settembre l’orario di apertura della segreteria tornerà ad essere quello standard, quindi dalle 17 alle 22.

“Quest’anno, purtroppo, non sarà possibile organizzare il tradizionale l’Open Day di inizio anno. Bambini, ragazzi e adulti che vogliono provare l’esperienza dell’arrampicata sulle pareti della palestra dei Ragni di Lecco, potranno però prenotare la loro prova nelle giornate di sabato 19 e sabato 26 settembre, oltre che ottenere tutte le informazioni sui corsi e le lezioni private”.

La prenotazione può essere effettuata inviando una mail a palestra@ragnilecco.com con oggetto “Prova di arrampicata”, specificando il nominativo della persona interessata alla prova e il nominativo e numero di cellulare del responsabile in caso di minore: “Non vediamo l’ora di ricominciare ad allenarci e condividere l’inesauribile passione per l’arrampicata con gli amici che vorranno frequentare la Palestra dei Ragni di Lecco”.