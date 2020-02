Arrampicata. Vittorie e podi per i Ragni nella prima gara lead dell’anno

Successo di Giulia Rosa nell’Under 18 femminile

Sul podio anche Passini, Scarparo e Civicchioni

LECCO – “Dopo le vittorie nelle due gare di Boulder, eravamo curiosi di come si sarebbe comportata la nostra squadra nella specialità Lead (corda) quella forse più conosciuta dal grande pubblico”.

E i tecnici della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco non sono rimasti delusi perché nei giorni scorso, a Brugherio (MB), c’è stata un’altra pioggia di podi nella prima gara regionale giovanile 2020 della specialità, dalla categoria Under 16 fino a Under 20. “Sono ormai due anni che siamo abituati bene, ma niente è mai scontato visto la sempre più ampia e competitiva partecipazione ad ogni livello – dicono i tecnici -. Noi cresciamo, e molto, ma certamente tutto il movimento è in enorme crescita”.

E questa volta la società lecchese può gioire per la prima vittoria, dopo tanti secondi e terzi posti, di Giulia Rosa, che ha dominato sia nelle qualifiche che nella finale Under 18 femminile. “Fortissima, finalmente precisa, determinata. Uno spettacolo”.

Podi eccellenti anche per Giulia Passini, seconda tra le Under 16 femminile (e ricordiamoci che è al primo anno, ed è già qualificata per i campionati Italiani giovanili 2020 dopo aver dominato le due prove Boulder): “Siamo particolarmente felici anche per i primi podi (terzo posto) di Simone Scarparo (Under 18 maschile) e Alessia Civicchioni (Under 20 femminile)”. Vicino ai migliori anche Samuele Bonfanti e una strepitosa Iris Bielli, quinti, e Anna Aldè, quarta.