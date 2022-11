Quasi 40 scalatori, tra soci e amici del gruppo, per una giornata all’insegna dell’arrampicata

Domenica scorsa, invece, intensa giornata di formazione tecnica per gli istruttori del gruppo Gamma

LECCO – La parete del Medale è stata il teatro dell’annuale ritrovo alpinistico del Gruppo Gamma di Lecco. Sabato 5 novembre, infatti, l’associazione guidata dal presidente Riccardo Milani ha organizzato un “assalto” che ha visto una quindicina di cordate, tra soci e amici del sodalizio, impegnate sulle diverse vie della storica parete lecchese per una giornata all’insegna della passione per l’arrampicata e voglia di stare insieme.

“Abbiamo condiviso sulle rocce di casa momenti preziosi e la giornata si è conclusa con una gustosa cena presso la baita degli Alpini del Monte Medale – racconta il presidente Milani -. L’idea, era stata lanciata alcuni anni fa da quelle che erano le ‘new entry’ dei Gamma, giovani e attivi alpinisti: avevano pensato di riunirsi per una giornata sulle montagne di casa per fare quello che maggiormente piace fare: arrampicare e vivere la natura. Anche la scelta della parte non è stata casuale perché il Medale è il simbolo dell’arrampicata lecchese”.

Per l’edizione 2022 dell’assalto si sono ritrovati quasi una quarantina di arrampicatori: “Una bella iniziativa che ha unito tutti, dai più giovani ai veterani del gruppo, all’insegna di un vivo e ritrovato entusiasmo e di un forte rinnovamento dello spirito di gruppo”.

Aggiornamento tecnico Istruttori Alpinismo

Un periodo particolarmente ricco di impegni per i Gamma che domenica scorsa hanno vissuto un’intensa giornata di formazione tecnica sulle manovre di corda e sui materiali. Alla parete di Introbio, in Valsassina, erano presenti tutti gli istruttori del Gruppo Alpinistico Gamma.

“Il mantenimento del titolo di Istruttori, Regionali o Sezionali, secondo le direttive regionali del Cai, è subordinato a tutte le Scuole di Alpinismo che devono organizzare periodici aggiornamenti su precise tematiche tecniche relative a tutti i corsi che offrono, anche in modo collaborativo e congiunto – ha spiegato il presidente Riccardo Milani -. Il mantenimento di questo titolo implica da un lato una continua attività alpinistica personale dei soci e dall’altro un impegno diretto presso le Scuola di Alpinismo Valle San Martino Cai Calolziocorte con cui il Gruppo Gamma condivide l’organizzazione del proprio corso roccia, come anche la collaborazione con altre iniziative didattiche previste dalla Commissione Nazionale“.

In questa particolare occasione, gli Istruttori Gamma, grazie alla competenza dell’Istruttore delle Guide Alpine Adriano Selva e degli Istruttori Nazionali Cai Antonio Radice e Mario Castelnuovo, hanno avuto la possibilità di migliorare la propria formazione su diverse tematiche che sono di interesse per tutti gli Istruttori impegnati nei nostri corsi roccia. Finalità della giornata di aggiornamento erano le tematiche sulle tipologie di sosta e materiale e sulla tecnica della corda corta, un incontro che ha costituito certamente un momento importante nell’attività didattico-alpinistica di ogni socio Istruttore, con tutte le implicazioni di professionalità e responsabilità che questa carica comporta.

“Un incontro pratico tecnico che ancora una volta testimonia l’alto livello e il costante impegno e livello di preparazione didattico che il gruppo Gamma, attraverso i suoi soci Istruttori, vuole mantenere – ha concluso Milani -. La giornata si è terminata con scalate sugli storici itinerari e mono tiri della zona. Le attività alpinistiche autunnali e invernali continueranno sia con le attività individuali dei vari soci, ma anche anche con progetti di gruppo, quali la partecipazione a vari raduni di scalata su ghiaccio sulle Alpi a partire da dicembre”.

Serate alpinistiche in sede

Da segnalare, infine, un nuovo appuntamento con le serate alpinistiche in sede in programma per venerdì 25 novembre. L’ospite della serata sarà Francesco Ratti, i partecipanti avranno modo di vivere e assaporare un alpinismo moderno fatto di passione, avventure ed esplorazioni in giro per il mondo. L’appuntamento è alle 21.15 nella sede del gruppo in Corso Promessi Sposi 23 a Lecco.