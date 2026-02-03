Assemblea del GEO del CAI Lecco: bilancio 2025 e nuovi progetti

Il Gruppo Età d’Oro del CAI Lecco traccia il bilancio 2025, approva il rendiconto e illustra i progetti futuri per i soci seniores

L’incontro ha evidenziato l’importanza di coinvolgere e integrare i nuovi soci per garantire continuità e vitalità al gruppo

LECCO – Si è svolta lunedì 2 febbraio, presso la Sala don Ticozzi, l’assemblea annuale dei soci del GEO (Gruppo Età d’Oro), il gruppo che coordina i Seniores della sezione “Riccardo Cassin” del Cai di Lecco. All’ordine del giorno, la valutazione delle attività del 2025, l’approvazione del rendiconto annuale e la presentazione dei progetti futuri.

Il presidente Michele Bettiga ha tracciato un bilancio ricco di iniziative: lo scorso anno il GEO ha organizzato 50 escursioni di un giorno, diverse uscite di due giorni, tra cui la Via Francigena e la Val di Funes, oltre alla settimana bianca, azzurra e verde con destinazioni come Soraga, l’isola d’Elba e la Sicilia occidentale. Non sono mancati appuntamenti tradizionali come il pranzo sociale, la Giornata del Ricordo e gli auguri di fine anno.

Bettiga ha sottolineato l’ingresso di oltre 50 nuovi soci nel 2025 e le richieste di adesione di ulteriori 20 persone solo a gennaio di quest’anno, un segno evidente della buona salute del gruppo. Allo stesso tempo, ha ricordato l’importanza di integrare i nuovi soci nella storia del GEO, che dal 1990, grazie all’intuizione di Anna Clozza, rappresenta un modello per molti gruppi simili a livello nazionale.

Il presidente ha lanciato un appello ai soci a partecipare attivamente non solo alle escursioni, ma anche alla vita sociale e alle funzioni interne del gruppo, con l’obiettivo di garantire continuità e crescita del sodalizio, grazie anche a un periodo di affiancamento con gli attuali consiglieri.

L’assemblea si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del rendiconto annuale, segnando un altro passo nel cammino del GEO verso un futuro di attività e socialità per i seniores del CAI di Lecco.