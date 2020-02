Assemblea della Società Escursionisti Lecchesi: “Coinvolgiamo i giovani”

L’anno prossimo il rinnovo del consiglio direttivo

“Troviamo idee per coinvolgere i giovani nella Sel”

LECCO – Assemblea annuale per la Società Escursionisti Lecchesi (Sel), sabato scorso, presso l’oratorio San Luigi di Lecco. Il gruppo ha tracciato il bilancio di un 2019 particolarmente ricco di impegni per i festeggiamenti del 120° anno di fondazione.

L’assemblea si è aperta con il saluto del sindaco Virginio Brivio che ha ricordato l’importanza delle associazioni della montagna nella promozione, divulgazione e valorizzazione del nostro territorio. Il sindaco ha messo l’accento proprio sul polo museale dedicato alla montagna al terzo piano di Palazzo delle Paure: “L’osservatorio alpinistico lecchese, accanto al quale da qualche mese è stato inaugurato il museo della montagna, purtroppo non è ancora decollato. Colgo l’occasione per chiedervi di aiutarci a promuovere questa esposizione attraverso i vostri eventi e i vostri contatti”.

Quindi, dopo aver ricordato tutti i soci scomparsi nel 2019, è toccato al presidente Mauro Colombo fare il punto della situazione: “In primis il nostro grazie va ai nostri rifugisti ai quali, nel limite delle nostre possibilità, cerchiamo sempre di stare vicino. Sappiamo bene quali e quanti sforzi fanno i gestori dei nostri rifugi (Sassi Castelli, Grassi, Rocca-Locatelli, Azzoni) da parte nostra ci impegneremo a stare al loro fianco”.

Il presidente, poi, si è detto soddisfatto del lavoro svolto: “Continuiamo su questa strada per portare avanti progetti condivisi. Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato in particolare per portare avanti gli eventi legati al 120° anno di fondazione”.

L’anno prossimo, poi, ci sarà il rinnovo del consiglio direttivo: “Credo che per garantire alla Sel un futuro degno del suo nome sia necessario un ricambio generazionale – ha detto -. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per trovare nuove idee che possano coinvolgere i giovani nella nostra associazione. Un grazie, infine, a chi oggi mi affianca nel dare continuità alla Sel: non bastano solo le buone intenzioni, ma l’unione fa la forza!”