Bacci e Della Bordella sull’Aguja Rafael Juarez: “Prima cumbre della stagione”

I due Ragni hanno ripetuto la via Corallo aperta da Salvaterra e Leoni

De Zaiacomo fermato da un malanno. Il gruppo guarda avanti: “Speriamo che le stelle si allineino per l’obiettivo principale”

LECCO – “Prima cumbre di questa stagione, insieme a David Bacci, sulla Aguja Rafael Juarez, per la via Corallo, capolavoro di Ermanno Salvaterra e Fabio Leoni. Ora che abbiamo ‘scaldato i motori’ con questa stupenda salita, speriamo che tutte le stelle si allineino per il nostro obiettivo principale”.

L’obiettivo principale del Ragno della Grignetta Matteo Della Bordella, partito pochi giorni fa con i compagni di spedizione Matteo De Zaiacomo e David Bacci, resta il Diedro degli Inglesi sulla parete Est del Cerro Torre.

Quando arriva la prima finestra di bel tempo, però, i maglioni rossi vengono colpiti da “uno strano malanno, prima il nostro amico Giorgio, poi tocca a me, quindi al povero Giga (De Zaiacomo, ndr) – racconta ancora Della Bordella -. Per fortuna il malessere dura solo un paio di giorni e permette a me e a David di sfruttare almeno una parte di queste fantastiche giornate…”.

Quello che ne esce è, appunto, la salita della via Corallo alla Aguja Rafael Juarez effettuata la scorsa settimana. Però, come ha fatto sapere Della Bordella in un messaggio di domenica scorsa, la squadra si sta preparando per un nuovo round.