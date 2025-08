Bando Rifugi 2024: Lecco ottiene 958mila euro per 5 interventi

Regione Lombardia ha incrementato la dotazione finanziaria con altri 5 milioni di euro

“Significa investire nella sicurezza, nell’accoglienza e nell’identità del nostro territorio” ha dichiarato il sottosegretario regionale Mauro Piazza

LECCO – Un sostegno concreto alla montagna lecchese arriva da Regione Lombardia, che ha ufficializzato un nuovo incremento della dotazione finanziaria del “Bando rifugi 2024”, strumento dedicato alla valorizzazione e alla messa in sicurezza delle strutture alpinistiche ed escursionistiche del territorio. Grazie a un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro – fondi a fondo perduto provenienti dal FOSMIT (Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane) per l’annualità 2025 – è stato possibile far scorrere la graduatoria delle domande ammesse lo scorso 6 giugno.

Ieri, venerdì, è arrivata la conferma: in Lombardia sono 24 i nuovi progetti che otterranno i contributi, cinque dei quali interessano la provincia di Lecco. Il totale degli investimenti destinati al territorio lariano ammonta a 958.243 euro. Si tratta di una nuova iniezione di risorse che coinvolge sia realtà associative consolidate che soggetti privati.

A beneficiarne saranno, tra gli altri, due importanti sezioni del Club Alpino Italiano. La sezione di Milano riceverà 271.566 euro per interventi al rifugio “Porta” di Abbadia Lariana, mentre quella di Lecco potrà contare su 290.898 euro destinati al rifugio “Lecco”. Gli altri tre interventi finanziati riguardano strutture private con sede nei comuni di Lecco (21.726 euro), Mandello del Lario (189.004 euro) e Primaluna (185.049 euro).

“Investire nella riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici significa investire nella sicurezza, nell’accoglienza e nell’identità del nostro territorio – ha dichiarato il sottosegretario regionale Mauro Piazza – Con queste risorse sosteniamo strutture fondamentali per il turismo e per l’escursionismo, promuovendo innovazione, accessibilità e sostenibilità ambientale”.

Il “Bando rifugi 2024”, lanciato nel mese di luglio, punta a sostenere interventi di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di rifugi situati in aree montane. L’obiettivo, chiaro e dichiarato, è duplice: da un lato rafforzare la sicurezza e l’efficienza delle strutture, dall’altro valorizzare il patrimonio naturale in un’ottica di sostenibilità.

Anche l’aspetto tecnologico non è trascurato: tra le priorità indicate nel bando figurano infatti l’innovazione, il miglioramento dell’accessibilità e l’efficienza energetica, oltre alla mitigazione dei rischi naturali.

Il territorio lecchese, notoriamente vocato all’escursionismo e al turismo in quota, guarda con favore a questi sviluppi. “Ringrazio l’assessore regionale Massimo Sertori per l’impegno e l’attenzione costante verso le nostre montagne – ha aggiunto Piazza – Con questi nuovi fondi Regione Lombardia conferma la sua volontà di investire in modo concreto e mirato nello sviluppo delle aree montane, valorizzando il patrimonio naturale e le strutture che lo rendono fruibile in sicurezza”.