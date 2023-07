Bando terrazzamenti: quasi 400 mila euro di contributi per il lecchese

Il bando regionale dedicato all’area della montagna per conservare e completare terrazzamenti e muretti a secco

Sono oltre 300 le domande da tutta la regione, dalla provincia di Lecco 21 richieste di contributo

MILANO / LECCO – Il 20 giugno si è chiuso il termine per la presentazione delle domande del bando Terrazzamenti 2023 di Regione Lombardia. Le domande presentate complessivamente sono 343 per un investimento complessivo di 15.241.969 euro e richieste di contributo regionale per 7.985.888 euro.

Dagli operatori della sola provincia di Lecco sono giunte 21 domande per un investimento di 801.453 euro e richieste di contributo regionale per 383.141 euro.

La misura, messa in campo dall’assessorato regionale alla Montagna, finanzia con 5 milioni di euro contributi a fondo perduto il ripristino, la conservazione e il parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade, ma anche la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque.

Le risorse saranno erogate ai beneficiari attraverso le Comunità Montane per interventi realizzabili nei Comuni lombardi ‘montani’ o ‘parzialmente montani’. È previsto un contributo fino al 50% (estendibile al 90% per soggetti beneficiari i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti e gli Enti Gestori di Parchi e Riserve) della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile e realizzabile entro il 31 ottobre 2024.

“Il bando – dichiara l’assessore di Regione Lombardia alla Montagna, Massimo Sertori – punta a sostenere un’attività eroica che svolge anche una funzione importante di cura e manutenzione del territorio. Una misura, avviata nel 2020 con la prima edizione del bando Terrazzamenti, rivelatasi vincente e sulla quale come Assessorato abbiamo ritenuto di puntare nuovamente; la risposta ottenuta non può che soddisfarci. Tutto questo significa che il bando terrazzamenti messo in campo, risponde a una precisa esigenza che proviene dai territori montani”.

“Nel corso dei prossimi 75 giorni – continua Sertori – da parte delle Comunità Montane competenti territorialmente sarà condotta l’istruttoria sulle domande presentate al fine di consentire a Regione Lombardia di predisporre la graduatoria finale degli interventi ammessi e finanziati”.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore alla Montagna – considera prioritario sostenere le attività economiche che preservano il territorio montano e valorizzano uno degli elementi distintivi dei paesaggi. Nella giornata regionale delle montagne, che cade oggi, valorizziamo e sosteniamo con azioni concrete la gente che in montagna vive e lavora”, conclude Massimo Sertori.