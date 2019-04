La giovane atleta dell’Asd Ragni in azzurro anche nella stagione 2019

Il prossimo weekend Beatrice Colli sarà in Portogallo per la prima tappa di Coppa Europa Boulder

LECCO – Anche per il 2019 Beatrice Colli è stata convocata per far parte di due nazionali giovanili, Boulder e Speed.

La giovane atleta dell’Asd Ragni di Lecco, classe 2004, affronterà la prima trasferta nel prossimo week-end a Soure, Portogallo, per la prima tappa della Coppa Europa Boulder.

Nel mese di maggio inizieranno anche gli impegni nella disciplina Speed, nella quale è capolista mondiale stagionale di categoria con 8″65.

“Beatrice preferisce il Boulder alla Speed anche se in quest’ultima disciplina è un talento incredibile – dicono i suoi allenatori -. A dir la verità potrebbe anche lottare per la Corda (Lead) ma già così, da gennaio a luglio, ha la gran parte dei week end impegnati in trasferte nazionali o internazionali”.

Tanti gli obiettivi stagionali di Beatrice Colli, fra cui spiccano sicuramente i Mondiali e i Campionati Europei.