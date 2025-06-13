Bivacco Due Mani: procedono i lavori, inaugurazione per la fine dell’estate

I pannelli sono stati lavorati e saranno presto pronti, finiti con il nuovo rivestimento

BALLABIO – Continuano i lavori di sistemazione del Bivacco Locatelli in cima al Monte Due Mani: nei giorni scorsi è stata riqualificata la piattaforma in cemento su cui poggerà il bivacco rimesso a nuovo.

Dal Cai Lecco hanno fatto sapere “che i pannelli sono stati lavorati e saranno presto pronti, finiti con il nuovo rivestimento. Tutto procede per il meglio e la previsione è di riuscire ad inaugurarlo intorno alla fine dell’estate prossima”.