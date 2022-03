Cai Ballabio. Rinnovato il direttivo, confermato il presidente Marco Anemoli

Confermato anche il vice presidente Lorenzo Crimella

BALLABIO – Con la primavera riaprono le attività del Cai Ballabio. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il Consiglio direttivo che ha visto la riconferma del presidente Marco Anemoli e del vice Lorenzo Crimella.

L’elenco dei Consiglieri è il seguente:

Balossi Alberto

Barone Gianbattista

Bellano Simone

Bianchi Massimiliano

Corti Stefania

Crippa Paolo

Goretti Gianmaria

Locatelli Criseide

Mattarelli Marzio

Pellegatta Orietta

Sangalli Walter

Spreafico Alessandra

Zambelli Anna

“Con l’ingresso dei nuovi Consiglieri è stato possibile ampliare il programma annuale delle iniziative con l’introduzione delle uscite in ferrata, oltre alle classiche iniziative mirate ai bambini/ragazzi – ha detto il presidente Anemoli -. Colgo l’occasione per ringraziare i soci Cai Ballabio e non per esserci vicini e partecipare alle nostre iniziative. Auguro un buon lavoro, ringraziando per la disponibilità e per la passione, a tutti i componenti del nuovo Consiglio”.

Qui il programma