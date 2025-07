Cai Lecco: al via il nuovo corso di ferrate

Il corso sarà presentato nella serata di mercoledì 9 luglio

LECCO – Al via il nuovo corso di ferrate organizzato dal Cai Lecco. Mercoledì 9 luglio alle ore 21, presso la sede sezionale, la Scuola di Sci Alpinismo presenterà il 4° corso “Movimentazione in Ferrata (MF1)”, previsto per i mesi di settembre e ottobre.

La serata è aperta a tutti gli interessati, che potranno ricevere informazioni dettagliate sul programma e sulle modalità di iscrizione.

Per ulteriori informazioni sul corso, tra cui obiettivi, date delle lezioni teoriche e pratiche, materiale personale richiesto, documenti da presentare e costi di partecipazione, è possibile consultare il seguente sito web: https://cai.lecco.it/corso-base-ferrate-mf1/

Per prenotare il posto in anticipo, compilare la richiesta di partecipazione a questo link.

La pre-iscrizione sarà considerata valida per l’ammissione al corso solo se compilata correttamente. La partecipazione è limitata a un massimo di 10 persone.