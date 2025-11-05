Cai Lecco. All’Officina Badoni una serata dedicata alle esplorazioni speleosubacquee con Gigi Casati

Casati racconterà le sue spedizioni nelle grotte sommerse
Appuntamento a venerdì 7 novembre alle 21
LECCO – Sta per arrivare un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Monti Sorgenti”, un evento speciale guidato dal Gruppo Speleologico Lecchese Cai Lecco, da sempre una realtà d’eccellenza a livello nazionale e oltre. L’incontro si terrà venerdì 7 novembre alle ore 21 presso Officina Badoni.
Gigi Casati, socio della sezione del Gruppo Speleologico, è tra i più autorevoli speleologi subacquei a livello internazionale. Dal 1984, anno delle sue prime esplorazioni, si immerge nelle grotte sommerse più affascinanti del pianeta, spingendosi sempre oltre i confini conosciuti.
“Oltre a essere un grande esploratore, mette la sua preziosa esperienza al servizio della formazione di nuovi speleosubacquei, distinguendosi anche come innovatore nelle tecniche della disciplina. Detentore di numerosi record italiani e mondiali, in ogni immersione supera i confini del conosciuto, portando luce nelle profondità più remote” spiegano i coordinatori.
“Durante la serata racconterà cosa significa affrontare esplorazioni speleosubacquee, spiegando come si svolgono queste immersioni straordinarie e condividendo emozioni e immagini delle sue più recenti avventure” concludono dalla sezione del Gruppo Speleologico.