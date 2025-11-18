Cai Lecco. Assemblea del Geo, presentato il programma 2026

Il Gruppo Età d’Oro coordina i Seniores del Cai di Lecco

Oltre cinquanta le uscite giornaliere, a partire dal 7 gennaio 2026

LECCO – Il 17 novembre, presso la sala don Ticozzi, si è svolta l’assemblea dei soci del Gruppo Età d’Oro (GEO) che coordina i Seniores del Cai di Lecco che ha approvato all’unanimità il programma del prossimo anno.

Oltre cinquanta le uscite giornaliere, a partire dal 7 gennaio 2026, privilegiando quelle invernali sulla neve che vedono la splendida Engadina come cornice tradizionale. Il fitto programma, illustrato ai presenti da Vasco Tondo, ha seguito come sempre l’intero arco stagionale, con escursioni primaverili, estive e autunnali. Di notevole importanza le varie settimane che vedranno la “settimana bianca” a Rasun/Anterselva in Val Pusteria, la “settimana verde” in Val di Vizze a Vipiteno e la “settimana azzurra” settembrina a Tenerife.

Ad arricchire il programma anche alcune uscite di due giorni (Rifugio Chabod, Via Francigena dal San Bernardo), nonché l’uscita al Santuario dell’Eremo del Sasso nel periodo pasquale, quella culturale a Novara e l’immancabile castagnata. E’ stata anche l’occasione per rivedere alcune immagini del 2025 fra cui spiccava la “settimana azzurra” nella Sicilia Occidentale, impeccabilmente organizzata da Pasquale Anaclerio nello scorso settembre.

Il Presidente Michele Bettiga con l’occasione ha voluto richiamare i Soci allo spirito del Geo, fondato nel lontano 1990, condensato nel decalogo Cai consegnato a tutti i presenti, all’insegna del rispetto della montagna e di se stessi, dell’amicizia e della consapevolezza che deve avere chi si reca nelle terre alte per camminarci e per goderne la bellezza.