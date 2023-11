Cai Lecco e scialpinismo: nuovo appuntamento con ‘Una montagna di emozioni’

Una serata dedicata allo scialpinismo in Brenta giovedì 23 novembre

A parlare in Sala Don Ticozzi sarà Omar Oprandi, guida alpina bergamasca

LECCO – Un’altra serata all’insegna di “Una montagna di emozioni” dal titolo ‘Scialpinismo in Brenta, dal classico al moderno’, organizzata dalla Scuola di Scialpinismo del CAI Lecco.

Omar Oprandi, guida alpina bergamasca ma trentina di adozione dove vive e lavora da più di vent’anni, racconta lo scialpinismo classico nel gruppo di Brenta, cosa è cambiato nel tempo e cosa è stato fatto ai giorni nostri, nell’appuntamento di giovedì 23 novembre in Sala Don Ticozzi, alle ore 21.00.

Il filo conduttore della serata sarà quindi “Sci alpinismo…vecchie regole e nuove abitudini”: come coniugare le sempre valide vecchie regole per uno sci alpinismo condotto nella massima sicurezza possibile quali scelta del percorso, valutazione dell’itinerario, orari e stagioni più sicure per effettuare scialpinismo con il nuovo modo di muoversi in montagna dei nostri tempi. Un estratto di quello che si può leggere nel suo libro ‘Scialpinismo e ciaspole nelle Dolomiti di Brenta. Scialpinismo classico e moderno. 130 itinerari’ edito da ViviDolomiti.

Oltre alle immagini tra le più belle delle gite nelle Dolomiti di Brenta, verrà proiettato il video della bellissima attraversata sulle due cime più alte del Gruppo di Brenta tra Cima Tosa e Cima Brenta, la salita in arrampicata a Cima Tosacon scarponi e sci e la ripida discesa del Canalone Neri e, a seguire, la salita della parete Sud Ovest della Cima Brenta e la discesa dalla parete Nord.