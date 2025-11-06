Cai Lecco. Giornata del Ricordo del Gruppo Età d’Oro

Una giornata di memoria, preghiera e amicizia

“Un momento per ricordare chi ci ha lasciato e onorare chi ha contribuito alla vita del sodalizio”

PIANI RESINELLI – Presso la Chiesa del Sacro Cuore ai Piani Resinelli si è svolta, ieri 5 novembre, la tradizionale Giornata del Ricordo del GEO, il Gruppo Età d’Oro che riunisce i Seniores del Cai di Lecco.

“È stata un’occasione per commemorare le persone che ci hanno lasciato e per rendere omaggio a chi ha contribuito in modo significativo alla vita del sodalizio, che vanta oltre trent’anni di storia” spiegano dal gruppo Seniores del Cai di Lecco.

La Santa Messa, celebrata da don Aldo Milani di Abbadia Lariana, è stata preceduta da una breve camminata fino alla terrazza belvedere, dove, grazie alla giornata luminosa e mite, i partecipanti hanno potuto ammirare uno splendido panorama.

Il gruppo, guidato dal presidente Michele Bettiga e dal vicepresidente Angelo Maggi, era composto da 84 partecipanti, ai quali si sono aggiunte altre persone presenti alla celebrazione eucaristica.

Come da tradizione, la mattinata si è conclusa in modo conviviale con un pranzo ospitato dalla locale SEL.