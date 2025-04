Cai Lecco. Il 12 aprile nuova giornata di manutenzione dei sentieri

Intervento sui sentieri 925-927, (Campo dei Boi – Loc. Grassi/la Piazza direzione Magnodeno)

Attività aperta ai soli soci Cai per motivi assicurativi. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 10 aprile

LECCO – E’ in programma per sabato 12 aprile la terza data del calendario manutenzione sentieri promosso dalla Commissione Sentieri del Cai Lecco. Dopo la bella e produttiva giornata in località “Pragavazzino” con oltre 25 soci e quella annullata per maltempo in programma a marzo sul sentiero Rotary, questa volta l’intervento si concentrerà sui sentieri 925-927, (Campo dei Boi – Loc.Grassi/la Piazza direzione Magnodeno).

Programma

Ritrovo ore 8 presso parcheggio Funivia Piani d’Erna

Pranzo offerto alla Baita dell’Alpinismo Giovanile (Loc.Grassi)

Fine attività nel pomeriggio

Si raccomandano guanti da lavoro, abbigliamento e calzature idonee. Attrezzi forniti dall’organizzazione. Attività aperta ai soli soci Cai per motivi assicurativi. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 10 aprile a questo link. Per maggiori informazioni: sentieri@cai.lecco.it.