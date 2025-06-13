Cai Lecco. Il 22 giugno raduno al rifugio Lecco ai Piani di Bobbio

Molte le attività previste durante la giornata di festa
LECCO – Il 22 giugno è in programma il tradizionale raduno del Cai Lecco al rifugio Lecco ai Piani di Bobbio. Molte le attività previste, bambini e ragazzi potranno arrampicare con i Ragni, partecipare alle dimostrazioni del Soccorso Alpino.
Curiosi di ogni età potranno simulare l’esperienza di muoversi nelle viscere della terra, con il fessurometro del Gruppo Speleologico Lecchese.
Musica, compagnia, amicizia, natura e una lotteria ricca di premi ti aspettano alla Lecco: non mancare! Scopri il programma delle attività nella locandina dell’evento.