Cai Lecco. Il gruppo di Alpinismo Giovanile cerca accompagnatori

Una importante tradizione che deve essere mantenuta e ravvivata

“Entrando a fare parte del gruppo, potreste trasmettere ai piccoli alpinisti il vostro sapere e la vostra esperienza”

LECCO – Il gruppo di Alpinismo Giovanile (AG) del Cai Lecco, nato più di 55 anni fa, è un magnifico insieme di accompagnatori, costituito da persone molto variegate per età, esperienze vissute e attività di lavoro, accomunate dalla passione per la montagna e dalla voglia di trasmetterla ai bambini e ragazzi. Questa importante tradizione deve essere mantenuta e ravvivata all’interno della sezione del Cai di Lecco, perché il passare degli anni e l’ambiente virtuale potrebbero ostacolare il proseguire dell’organizzazione delle attività di Alpinismo Giovanile e in una città come Lecco, che ha e ha avuto un importante ruolo nella storia dell’alpinismo, ciò non può succedere.

“Se avete voglia di mettervi in gioco per provare esperienze nuove in montagna: partecipate alle escursioni con il gruppo di AG diventando accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Entrando a fare parte del gruppo, potreste trasmettere ai piccoli alpinisti il vostro sapere e la vostra esperienza. Se invece siete persone a cui piacerebbe andare in montagna per stare all’aria aperta, ma non avete esperienza: lasciate il torpore e il letargo a casa e unitevi all’AG con tanta voglia di giocare in allegria con i più piccoli, andando a scoprire insieme a loro le bellezze della natura e delle montagne che ci circondano”.

Essere un accompagnatore significa anche essere un educatore in ambiente alpino, dove trasmettere ai ragazzi il corretto modo di andare in montagna e di saper prendere la decisione di quando è fondamentale usare l’attrezzatura o se ne può fare a meno.

“Siete pronti ad indossare gli scarponi ai piedi e gli zaini in spalla insieme all’AG del Cai Lecco per continuare una grande tradizione? Approfondite le emozioni che si provano ad accompagnare i ragazzi dell’AG leggendo l’articolo sul nostro sito”.

Prendete i contatti con l’AG per chiedere informazioni o per candidarvi come accompagnatori: