La giornata è stata anche l’occasione per un trekking urbano a Morbegno

Gianni Valsecchi, neo presidente del gruppo, ha stilato il positivo bilancio delle attività 2022

LECCO – Il pranzo sociale del Gruppo Età d’Oro – Seniores del Cai di Lecco, svoltosi il 23 novembre, quest’anno è stato abbinato a un percorso con visite guidate alla città di Morbegno. Un’escursione urbana per visitare angoli e realtà poco conosciute (anche enogastronomiche) che sono culminate nella vista allo splendido Palazzo Malacrida.

Il gruppo di 80 Seniores del Cai di Lecco ha onorato la giornata con il pranzo sociale, ovviamente di intonazione valtellinese, presso un locale della zona. Per Gianni Valsecchi, neo presidente del Geo, è stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio dell’annata 2022, che è stata ricca di uscite e di momenti d’incontro, come è nella tradizione più che trentennale del gruppo e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

“Un particolare grazie a Lina, Angela, Alessandro e Vasco per l’organizzazione del momento conviviale che è stata un’occasione di socializzazione e di incontro”.