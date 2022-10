Gli splendidi panorami sardi come sfondo per le escursioni dei Seniores

Ad accompagnare il gruppo anche il Presidente Roncaletti

LECCO – Paesaggi suggestivi, bel tempo e pasti tradizionali hanno accompagnato i 32 Seniores del GEO (Gruppo Età d’Oro) del CAI Lecco – Riccardo Cassin nella loro tradizionale settimana azzurra, quest’anno trascorsa in Sardegna.

Dal 19 al 25 settembre, infatti, il gruppo ha potuto esplorare gli eccezionali scenari offerti dall’Ogliastra e dalla Barbagia. Accompagnati da una GAE (Guida Ambientale Escursionistica), i Seniores hanno affrontato sentieri a volte anche impervi che hanno, però, permesso loro di raggiungere mete affascinanti.

Vari i percorsi affrontati dal gruppo nelle giornate trascorse sull’isola sarda, come la traversata costiera da Tertenia a Gairo in Ogliastra, la mulattiera che da Sa Perda Longa li ha portati a Santa Maria Navarrese, località costiera nel territorio di Baunei, e il lungo tracciato che li ha condotti, non prima di un ottimo pranzo a base di prodotti tipici, ai 540 scalini della grotta di Su Marmori nel territorio dei “tacchi di Ulassai”.

La comitiva non si è poi certo fatta mancare un’avventura in alta quota: la meta è stata il Supramonte di Orgosolo, nei luoghi simbolo della pastorizia sarda. Nel dettaglio, il GEO ha raggiunto il Monte Fumai, dove alcuni pastori locali hanno preparato loro alcuni piatti tradizionali.

Il gruppo ha infine speso l’ultimo giorno sul Supramonte di Baunei dove, da Su Porteddu, ha raggiunto prima Serra Solinas per poi recarsi a Punta Solinas. Un ultimo assaggio dei magnifici panorami che hanno fatto da sfondo a quella che è stata senza dubbio una settimana molto positiva: il gruppo ha voluto ringraziare il Presidente Enrico Roncaletti, il quale ha accompagnato il GEO in questa esperienza.