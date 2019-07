Cai Lecco. L’Alpinismo Giovanile tra Spluga, Legnone e trekking in Valmalenco

Comincia oggi il trekking in Valmalenco

Le ultime escursioni dell’Alpinismo Giovanile

LECCO – Una nuova bella esperienza per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile del Cai Lecco.

Comincia oggi, 17 luglio, il trekking in Valmalenco: cinque giorni alla scoperta dell’affascinante valle. In 5 tappe i ragazzi, insieme agli accompagnatori, raggiungeranno e pernotteranno nei rifugi: Bosio, Porro, Longoni e Marinelli per arrivare domenica 21 luglio a San Giuseppe.

I corsi dell’Alpinismo Giovanile si fermano nel periodo delle vacanze estive e riprenderanno a settembre. Per i piccoli del primo corso l’ultima gita è avvenuta a giugno in coincidenza con la fine della scuola, i bambini hanno conosciuto la Val Biandino dormendo al rifugio Tavecchia. Mentre l’ultima gita del secondo corso (ragazzi delle scuole medie) si è svolta l’ultima domenica di giugno camminando lungo il sentiero del Cardinello. Con partenza da Isola di Madesimo, i ragazzi sono giunti alla diga del passo Spluga, concludendo l’afosa gita nelle fresche acque di questo lago in alta quota (1900 metri).

Infine i ragazzi del terzo corso (scuole superiori), nella prima domenica di luglio, hanno affrontato una spettacolare gita, lunga ma gratificante, con l’ultimo tratto alpinistico, per raggiungere la cima più alta del lecchese, il monte Legnone. La salita ha rivelato ai giovani alpinisti la bellezza della natura, dall’avvistamento di stambecchi e rapaci, al meraviglioso panorama su tutto l’arco alpino.