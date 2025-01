Cai Lecco. Michele Bettiga eletto presidente del Gruppo Età d’Oro

In passato aveva già ricoperto la stessa carica. Alla vice presidenza eletto Giovanni Angelo Maggi

“La maniera migliore per continuare a valorizzare il Geo è quella di lavorare come una squadra”

LECCO – Dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo a seguito dalle votazioni di lunedì 20 gennaio, durante una folta e partecipata assemblea (180 partecipanti), lo stesso Consiglio, riunitosi per la prima volta lunedì 27 gennaio, come da regolamento ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali.

Alla guida del gruppo è stato eletto presidente Michele Bettiga. Alpino paracadutista, da sempre amante della montagna, nel triennio 2019/2022 aveva già ricoperto lo stesso incarico, oltre che altri ruoli a livello regionale. Lo staff è completato dall’elezione di Giovanni Angelo Maggi come vice presidente, Angela Ratti (tesoriera) e Silvia Colombo (segretaria). Gli altri consiglieri sono Pasquale Anaclerio, Nunzia Bianchi, Alessandro Caspani, Giuseppe Commodaro, Vasco Tondo.

Il Gruppo Età d’Oro – Seniores del Club Alpino Italiano di Lecco esiste da 35 anni e Bettiga succede come presidente ad Anna Clozza, Marcello Sellari, Agostino Riva e Gianni Valsecchi e da sempre è uno fra i gruppi più attivi e numerosi che fanno parte della Sezione Cai lecchese “Riccardo Cassin” che lo scorso anno ha festeggiato i 150 anni della sua fondazione.

“Come già avvenuto in passato – afferma Bettiga – sono convinto che la maniera migliore per continuare a valorizzare il Geo sia quella di lavorare come una squadra, rifuggendo da inutili personalismi, così che più che un presidente preferirei sentirmi un coordinatore, certo che all’interno del gruppo ci siano le risorse e le energie per condurlo egregiamente”.