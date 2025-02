Cai Lecco. “Monti Sorgenti” riparte con un mini ciclo di incontri

Il 18 febbraio nella sede Cai in via Papa Giovanni XXIII

Il cammino è tema conduttore delle tre serate culturali

LECCO – Riparte la rassegna culturale del Cai Lecco “Monti Sorgenti” che si apre quest’anno con un’iniziativa della biblioteca sezionale. Biblioteca che, dopo una fase di riordino e avvio della catalogazione online, si sta aprendo su più fronti nella proposta di libri dedicati alla montagna.

Il cammino è tema conduttore delle tre serate e gesto di profondo significato antropologico connaturato con l’essenza stessa del Club Alpino Italiano. Il tema del cammino declinato nei lunghi viaggi quelli che coinvolgono corpo, mente, emozioni, relazioni umane, e che sono destinati a lasciare tracce indelebili in chi li affronta.

Il primo appuntamento si terrà il 18 febbraio in compagnia di Maria Corno, autrice del libro “Quando cammino canto. Il cammino come esercizio di trasformazione“, Ediciclo editore 2022. Maria Corno, lecchese di nascita e iniziata da piccola al cammino sulle nostre montagne, si dedica da circa quindici anni al cammino come viandante e pellegrina di lungo corso in varie parti del mondo. In questo libro si interroga sul senso che può avere oggi il mettersi in cammino sulle lunghe distanze. Alternando racconti e riflessioni, dà vita a una “fenomenologia” del cammino che lo vede “emergere come uno strumento privilegiato per indagare insieme il mondo e se stessi”.

Il secondo incontro, invece, sarà il 25 febbraio con Silvia Tenderini autrice di “Vie di contrabbando. Sui sentieri ai confini del Lario“, AlpineStudio 2022. Nata a Como e con forti agganci familiari alle montagne lecchesi, Silvia Tenderini mette a frutto la sua esperienza di camminatrice e le sue competenze storiche e archeologiche per invitarci a scoprire gli antichi percorsi della Valsolda, terra di frontiera. Un crocevia che ha visto passare contrabbandieri e gente in fuga dalla guerra. Ci invita a un “turismo lento, riflessivo, attento alle piccole cose e lontano dai rumori delle più famose località lacustri”.

L’ultima tappa di questo primo mini ciclo di “Monti Sorgenti” sarà il 4 marzo insieme a Maurizio Zambelli e il suo libro “L’equilibrio dinamico“, Independently published 2024. Un viaggio intorno al mondo su montagne, ghiacciai remoti, deserti sabbiosi, strade sterrate e a volte asfaltate, raccontato nel diario di un valsassinese che riporta le emozioni, le sensazioni e i ricordi di 35 anni di vita trascorsi facendo convivere passioni, lavoro e spirito di avventura, in un bilancio positivo e maturo con il vivere quotidiano. Testo trascritto, nei limiti del possibile, dagli appunti di viaggio per mantenere l’intensità dei ricordi. Foto di copertina in bianco e nero per cogliere l’essenza delle cose.