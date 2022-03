Cai Lecco. Ripartono i corsi di alpinismo giovanile, l’11 marzo la presentazione

Trasmettere la passione per la montagna, imparando come si deve affrontare una gita

I corsi si rivolgono a due fasce d’età: ragazzi tra i 7 e i 10 anni e giovani tra gli 11 e i 17 anni

LECCO – “Quanto manca?” “Siamo arrivati?” “Sono stanco!” “Ho caldo!” “Ho sete e fame!”

“Forza ancora 5 minuti poi facciamo una pausa”. Cosa significa questo allegro vociare che sta divenendo sempre più forte? Una cosa sola: è una gita del gruppo di Alpinismo Giovanile del Cai Lecco “Riccardo Cassin”.

Ormai è da due anni l’allegria dei bambini e ragazzi dei corsi di Alpinismo giovanile del Cai Lecco non travolge più la tranquillità dei boschi e sentieri che circondano la nostra città. Dopo che a febbraio 2020 tutto si è fermato e nel 2021 sono state organizzate solo tre gite, tra qualche settimana tutto ricomincerà seguendo gli schemi tradizionali. Il 2021 è stato un anno di transizione per riavviare le attività di AG, ma è anche stato il motore propulsore per ripartire nel 2022.

L’invito è rivolto a bambini e ragazzi: “Non pensateci troppo, venite a seguire la presentazione dei corsi di Alpinismo giovanile venerdì 11 marzo 2022 alle ore 21 presso la sede del Cai Lecco in via Papa Giovanni XXIII, 11 e poi iscrivetevi al corso più adatto a voi”.

La finalità delle attività è quella di avvicinare il ragazzo all’ambiente montano – alpino,

trascorrendo una giornata all’aria aperta. L’idea è quella di trasmettere la passione per la montagna, imparando come si deve affrontare una gita, partendo proprio dall’inizio come

preparare e cosa mettere nello zaino. Insieme a un gruppo di accompagnatori motivato e disponibile i bambini e i ragazzi potranno, divertendosi, conoscere luoghi nuovi tutti da esplorare, incontrare animali domestici e selvatici ed anche imparare i nomi dei colorati e profumati fiori. Non mancheranno nemmeno due ingredienti fondamentali: il gioco e il divertimento.

Da quest’anno il gruppo di AG si rivolge ai bambini e ai ragazzi in età scolare, suddivisi in due fasce d’età:

Attività Under 11 rivolta ai più piccoli, dai 7 ai 10 anni (nati dal 2015 al 2011),

Corso di perfezionamento per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni (nati dal 2005 al 2011).

Per le attività rivolte agli under 11, i luoghi scenario delle escursioni saranno: Canzo a seguire Lecco-Versasio, San Primo, Casargo poi Aprica ed ancora Valmalenco – Alpe Musella, per finire in val Varrone, Le mete del corso dagli 11 ai 17 anni porteranno i ragazzi a scoprire: il rifugio Sev a Pianezzo, il monte Magnodeno (Lecco), il sentiero delle Vasche a Valmadrera a seguire il sentiero del Fiume a Mandello, il Resegone da Versasio (Lecco) ed ancora l’Alpe Musella (Valmalenco) per finire con il giro dei laghi in val Gerola. Infine per i ragazzi nati prima del 2008 e che hanno già frequentato in precedenza i corsi di AG si effettueranno le seguenti escursioni: Pizzo Scalino a giugno e Monte Cevedale a luglio.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare il sito web del Cai Lecco (www.cai.lecco.it) e i social network del gruppo di Alpinismo Giovanile (Facebook www.facebook.com/agcailecco – Instagram (www.instagram.com/agcailecco/).