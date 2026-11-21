Una Montagna di Emozioni approda alle Officine Badoni

Giovedì 26 novembre Marta Andreose e Damiano Sartorato racconteranno la loro esperienza tra i vulcani del Cile

LECCO – Una serata dedicata allo scialpinismo e alla scoperta delle Ande cilene. Giovedì 26 novembre alle 21 torna l’appuntamento con “Una Montagna di Emozioni”, la rassegna culturale organizzata dalla Scuola di Scialpinismo del CAI Lecco, che per l’edizione 2026 si rinnova con una formula inedita e una nuova location: l’Auditorium delle Officine Badoni.

La manifestazione, tradizionalmente articolata in più appuntamenti, quest’anno si concentrerà in un’unica serata speciale, durante la quale immagini e racconti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei paesaggi montani più suggestivi del Sud America.

Protagonisti dell’incontro saranno Marta Andreose e Damiano Sartorato, che racconteranno la loro esperienza di scialpinismo lungo i vulcani del Cile. Attraverso fotografie, testimonianze dirette e racconti di viaggio, ripercorreranno le ascensioni dal Cerro La Parva ai Nevados de Chillán, passando per i vulcani Lonquimay, Antuco, Llaima e Villarrica.

Un itinerario affrontato in condizioni meteorologiche impegnative, tra ambienti naturali straordinari e discese lungo i pendii innevati delle Ande.

L’iniziativa si rivolge agli appassionati di montagna, sci e viaggi d’avventura, ma anche a chi desidera conoscere esperienze di viaggio in luoghi lontani e affascinanti.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.