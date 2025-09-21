CAI Lecco, si chiude la stagione di Alpinismo Giovanile

Dal rifugio Bogani all’arrampicata alle Placche di Introbio, un ricco programma ha accompagnato i giovani dai 7 ai 17 anni

Circa venti ragazzi hanno partecipato alle escursioni e alle giornate formative

LECCO – Anche quest’anno la Sezione CAI Lecco “Riccardo Cassin” si avvia a concludere le attività di Alpinismo Giovanile, dedicate ai ragazzi e alle ragazze dai 7 ai 17 anni. Un percorso iniziato a fine marzo e che terminerà domenica 12 ottobre, dopo una serie di uscite che hanno visto la partecipazione di una ventina di giovani.

Le attività non si fermeranno però qui: è infatti in programma, tra fine ottobre e inizio novembre, un’uscita in grotta organizzata insieme al Gruppo Speleologico della Sezione, con data e luogo ancora da definire.

Molto apprezzate dai partecipanti le esperienze di settembre alle Placche di Introbio, dove grazie al supporto degli istruttori di Alpinismo e SciAlpinismo i ragazzi hanno potuto affrontare i primi approcci con l’arrampicata. Grande entusiasmo anche per la due giorni in rifugio dello scorso giugno, ospiti del Bogani in Grignone.

Il gruppo di Alpinismo Giovanile ha curato inoltre un momento formativo per gli accompagnatori a fine maggio, una giornata di aggiornamento sulla gestione del monotiro in falesia, organizzata con la collaborazione della Scuola di Alpinismo e SciAlpinismo del CAI Lecco e aperta anche ad accompagnatori di sezioni limitrofe.

La sezione guarda già al futuro: sono in fase di programmazione le attività per il 2026. Per chi volesse informazioni o desiderasse partecipare, la sede del CAI Lecco è aperta ogni martedì dalle 20.30 alle 22, oppure è possibile scrivere una mail all’indirizzo ag@cai.lecco.it.