Cai Lecco. Uscita del Gruppo Età d’Oro nella splendida Val di Fex

Continuano le scorribande in Engadina per escursionisti e fondisti

Mercoledì prossimo nuova escursione in Val Roseg

LECCO – Continuano le scorribande in Engadina per il Gruppo Età d’Oro (GEO) che organizza i Seniores della Sezione “Riccardo Cassin” del Cai di Lecco. La meta dello scorso mercoledì era la splendida Val di Fex. Il gruppo di oltre 70 escursionisti e fondisti ha raggiunto la cappellina in località di Crasta dove c’è stato il tempo per una preghiera sulla tomba del grande Maestro Claudio Abbado che lì riposa.

I fondisti, invece, si danno dati da fare nel tratto Sils Maria, Surlej, Sankt Moritz. Sulla via del ritorno la tradizionale fermata in una nota pasticceria di Chiavenna dove, con una “chiacchiera” e un bicchiere di bollicine, il gruppo ha festeggiato il Carnevale ambrosiano. Mercoledì prossimo gita in Val Roseg.