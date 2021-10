Cai Lecco. Venerdì 15 ottobre in programma l’assemblea ordinaria

L’appuntamento alle ore 20.30 presso la sede di via Papa Giovanni XXIII a Lecco

Elezione dei delegati sezionali, i soci hanno tempo fino all’11 ottobre per presentare le candidature

LECCO – E’ in programma venerdì 15 ottobre 2021 alle 20.30 – presso la sede della Sezione di Lecco in via Papa Giovanni XXII, 11 – l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Cai Lecco-Riccardo Cassin.

Fra i punti principali all’ordine del giorno la relazione morale del presidente Alberto Pirovano (che vedrà scadere il suo secondo mandato nel 2022), la relazione finanziaria con la presentazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021, la relazione dei revisori dei conti e le relazioni dei responsabili di settore sulle attività svolte nell’anno 2020.

E’ inoltre prevista l’elezione dei delegati sezionali che sarà preceduta da una presentazione dei candidati. I soci interessati a ricoprire l’incarico di delegato sezionale hanno tempo fino al prossimo 11 ottobre per formalizzare la propria candidatura, con comunicazione da far pervenire alla segreteria della sezione.

Possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. E’ inoltre ammessa la partecipazione all’assemblea per delega e ogni socio maggiorenne può essere portatore di una sola delega, che deve riportare, oltre al nome e cognome ed alla firma leggibile del delegante, anche il numero della tessera di iscrizione. I minori di anni 18 non hanno diritto al voto.

In questo periodo hanno ripreso il via anche le attività in presenza della sezione, a partire delle gite sociali. Le informazioni sulle prossime mete in programma sono a disposizione sul sito e i canali social della Sezione.