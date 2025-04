Cai Lecco. Voto unanime per la nuova presidente Paola Frigerio

Alla vicepresidenza eletto il giovane Paolo Colombo, volto noto dell’associazionismo lecchese

Giuseppina Ietto e Ottavio Penati Ferrerio sono rispettivamente il nuovo segretario e il nuovo tesoriere del club

LECCO – Paola Frigerio è la nuova presidente del Cai Lecco “Riccardo Cassin” e succede ad Adriana Baruffini, prima presidente donna nella storia dell’associazione. Lunedì 31 marzo presso la sede di via Papa Giovanni XXIII a Castello si è tenuto il primo consiglio che aveva il compito di eleggere le nuove figure per le cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario.

Al termine di un confronto pacato e costruttivo, il voto dei consiglieri è confluito all’unanimità su alcune persone già attive nella vita della sezione. Paola Frigerio raccoglie il testimone da Adriana Baruffini e guiderà il Cai Lecco per il prossimo mandato (2025-2028). Ingegnere e professionista nel campo dell’edilizia, già consigliere e delegato sezionale, componente della commissione lombarda Cai per i rifugi, è anche consigliere comunale a Lecco.

Paolo Colombo, altro volto noto nel campo dell’associazionismo, è stato eletto alla carica di vicepresidente. Architetto del paesaggio già consigliere sezionale, tra i responsabili delle Commissioni Sentieri e Comunicazione, Presidente dell’Associazione lecchese Officina Gerenzone.

Giuseppina Ietto, sarà segretario. Responsabile risorse umane in un’azienda brianzola, ora pensionata, da molti anni istruttrice e segretaria della Scuola di sci di fondo della sezione, per lei è la prima volta in consiglio. Ottavio Penati Ferrerio, infine, sarà il tesoriere: manager in area amministrativa e contabile, già consigliere in anni passati, è istruttore e responsabile della Scuola di sci alpinismo e alpinismo sezionale.

“Al nuovo consiglio, vanno le congratulazioni di tutta la nostra Sezione e della Presidente uscente Adriana Baruffini – hanno fatto sapere dal Cai -. Le sfide, gli impegni, i progetti in corso e in divenire sono molti, le forze di pochi non bastano, per questo cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i soci che vogliono dare un mano nei gruppi e nelle commissioni di farsi avanti”.

Venerdì 21 marzo, invece, presso la Sala Ticozzi di Lecco si era tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria del Cai Lecco, a seguito delle votazioni sono stati eletti: