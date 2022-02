Cai, Ragni, Gamma, Kapriol: da Lecco il ricordo dell’amico Corrado Korra Pesce

Il dolore per la morte sul Cerro Torre del fortissimo alpinista

La sorella: “Non riesco ancora a crederci, eri e sei lo Spiderman sul ghiaccio…”

LECCO – “Il Tempo… Ti ha fregato… non potevi prevedere il tempo di ore… per soccorrerti e il mal tempo che ti è venuto contro! E quella Maledetta Valanga… Io non riesco ancora a crederci…”.

Così Lidia, la sorella dell’alpinista Corrado Korra Pesce, nelle scorse ore ha espresso il suo dolore sui social per la perdita del fratello sul Cerro Torre: “Con te hai portato via una parte di tutti noi… Tua Figlia… I tuoi nipoti, per loro eri e sei lo Spiderman sul ghiaccio… Sarà dura mandare giù tutto questo buio che hai creato… Mi piace ricordare che da piccola eri il mio tormento… ma lo facevi solo per proteggermi… Ed ora Sei il Mio Eroe… Ringrazio tutte le persone intervenute e che stanno tutt’ora intervenendo per recuperare mio fratello… ringrazio gli amici e tutti per quello che avete fatto per lui e ringrazio Tomas Roy Aguilò per averti messo al sicuro nella sua difficoltà… che di Corra… veglia su Leia principalmente… E Veglia su Mamma e Papà….ho un nuovo Angelo in cielo Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre… buon viaggio… Arrivederci”.

Ricordi dalla città di Lecco

Insieme ai Ragni della Grignetta, anche il Cai Lecco ha voluto ricordare l’amico alpinista con un breve ma sentito messaggio: “Vogliamo ricordare Corrado ‘Korra’ Pesce, tragicamente disperso al Cerro Torre, con le belle immagini scattate nel 2015 in occasione dell’evento Grignetta d’Oro. Ci stringiamo in un abbraccio alla sua Famiglia e ai suoi Cari. Ciao Korra, che la terra ti sia lieve.

A esprimere la propria vicinanza in un momento tanto difficile anche il Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma: “Il gruppo Alpinistico Gamma, si stringe intorno alla famiglia di Corrado ‘Korra’ Pesce, 41 anni, disperso sul CerroTorre. ‘Di certe cime piace la luce intensa che resta negli occhi e nell’anima di chi le sogna, di che le sfida e le scala’. Fai buon viaggio Korra. Tu, come i tanti amici andati avanti, sarete sempre nel nostro cuore. R.I.P – Corrado Pesce Ricordati, noi ci saremo. Ci saremo su nell’aria, nelle nostre amate montagne. Allora ogni tanto, se ci vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercaci”.

Anche la nota azienda lecchese Kapriol ha ricordare l’amico. Corrado Pesce, nel 2017, aveva fatto parte del K-Team con due altri fortissimi alpinisti (Luca Schiera e Roland Hemetzberger) nella spedizione in Cina organizzata da Kapriol per festeggiare i 90 anni dell’azienda.

“Korra uno di noi. Ti ricorderemo così, tenace e caparbio nell’affrontare la vita. Un mondo composto da pareti verticali e creste aguzze, un lavoro, una passione. Rimarrai la stella del K-Team, fondato in occasione del nostro 90esimo, che vi ha portato a viaggiare in lungo e in largo per la Cina, una spedizione durata un mese: da Getu a Yangshuo, definito lo ‘Yosemite’ della Cina. Con immenso dolore abbracciamo la famiglia del nostro eroe e portabandiera ‘Korra’, per noi esempio di grande entusiasmo e positività. Ciao Korra!”