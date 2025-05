Cai Strada Storta al Rifugio Gherardi: una gita per bambini e famiglie

Nonostante il sentiero fangoso e la minaccia della pioggia il gruppo ha conquistato la meta

Il percorso è stato pensato appositamente per bambini e famiglie

LECCO – Nonostante le avverse condizioni meteorologiche un nutrito gruppo di soci e simpatizzanti del Cai Strada Storta è partito alle 7.30 di domenica 27 aprile dal parcheggio di via Caduti di Nassyria a Lecco per dirigersi in Val Taleggio. Le quasi 40 persone si erano date come obiettivo il raggiungimento del rifugio Gherardi, situato nelle prealpi orobiche, a circa 1650 metri di quota. I partecipanti hanno raggiunto in auto, percorrendo la suggestiva strada che sale alla Culmine di San Pietro e scende giù nella valle bergamasca, il parcheggio in località Quindicina, a 1307 metri di quota, e da lì hanno proseguito a piedi.

La pioggia del giorno prima rende il sentiero fangoso e, alzando la testa, sembra sia solo questione di tempo prima che inizi a piovere, ma tutto questo non blocca i soci della Strada Storta, che hanno una gran voglia di camminare e di trascorrere una piacevole gita in compagnia. Il percorso comunque non presentava particolari difficoltà con i suoi 360 metri di dislivello distribuiti lungo un sentiero regolare e senza strappi: è proprio per questo che è stato scelto dagli organizzatori per una gita rivolta a famiglie e bambini. Nel gruppo, infatti, c’erano 7 fanciulli, tra i 2 e i 12 anni, e 2 adolescenti, che hanno rallegrato l’uggiosa giornata camminando di buon passo, giocando con la neve e osservando le bellezze paesaggistiche e faunistiche.

Essendo arrivati al rifugio prima dell’ora di pranzo il gruppo ha deciso di proseguire, superando il Rifugio Cesare Battisti e arrivando alla bocchetta di Regadur, a quota 1850 metri, dove è stata scattata una giocosa foto di gruppo.

Dopo la foto il gruppo si è ridiretto al rifugio Gherardi, dove si è consumato un allegro pranzo in compagnia. La giornata si è conclusa con un ultimo brindisi alle auto anche se la tanto attesa pioggia è arrivata, bagnando i partecipanti nel tratto finale del sentiero.