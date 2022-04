Cai Strada Storta. Aperte le iscrizioni per la vacanza estiva in Austria

Dal 6 al 20 agosto nel bel paesino di Telfes nella valle dello Stubai

Domenica 10 aprile si recupera la gita al Monte Tremezzo

LECCO – Il Cai Strada Storta presenta la tradizionale vacanza estiva che quest’anno si terrà dal 6 al 20 agosto 2022. “Quest’anno andremo in Austria, nel bel paesino di Telfes nella valle dello Stubai. A nostra disposizione un bellissimo albergo a 3 stelle, l’Hotel White Mountain, con la solita formula dell’autogestione. E anche quest’anno, Nicolas e gli amici del Ristorante il Giardino si prenderanno cura dei nostri palati”.

“Come sempre, le camere doppie sono molto limitate e per queste daremo precedenza alle coppie più senior e a quelle con bimbi molto piccoli – continuano dal Cai Strada Storta -. Vi chiediamo quindi la cortesia di valutare la condivisione della camera con altre persone, segnalandoci già in fase di prenotazione la vostra disponibilità in tal senso e possibilmente il nome dei compagni di stanza che avete individuato. Lo spirito di questa iniziativa è proprio quello della vita comune e del sapere adattarsi”.

Per la conferma della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, mentre il saldo sarà da versare entro il 1 luglio. I versamenti possono essere fatti a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

Intestatario: CAI Sezione di Lecco – Sottosezione Strada Storta

Iban: IT46I0569622902000003331X19

BIC: POSOIT2105L

E’ necessario contattare via mail la Strada Storta per conferma sulla disponibilità e prima di procedere al bonifico.

Domenica 10 aprile escursione al Monte Tremezzo