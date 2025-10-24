Cai Strada Storta. Conclusa l’ultima tappa del Sentiero dei Terrazzamenti in Valtellina

Tra vigneti terrazzati, borghi storici e spettacolari panorami alpini

All’escursione hanno partecipato una quarantina di persone

VALTELLINA – Un gruppo del Cai Strada Storta (sottosezione del Cai Lecco) ha proseguito la programmazione delle attività sociali di ottobre percorrendo l’ultima tappa del Sentiero dei Terrazzamenti in Valtellina, da Teglio a Tirano.

Nonostante la giornata non fosse soleggiata, l’escursione ha offerto un panorama unico e un ambiente alpino di mezza montagna coltivato e curato, riconosciuto come patrimonio culturale dell’Unesco. I partecipanti hanno camminato tra vigneti, meleti, borgate e stradine secondarie, ammirando il fondo valle valtellinese.

Una quarantina di persone ha partecipato alla gita, ritrovandosi alle ore 7 al consueto parcheggio di via Martiri di Nassiriya a Lecco, per dirigersi verso la stazione ferroviaria di Tresenda-Aprica-Teglio (400 m) in Valtellina. Da lì hanno preso il treno fino a Tirano (440 m), punto di partenza dell’escursione lungo la Strada del Vino e dei Terrazzamenti in direzione Teglio.

Questo particolare tracciato a mezza costa si estende per 70 km, collegando Morbegno a Tirano, ed è caratterizzato da vigneti terrazzati posti tra i 400 e i 500 m di quota, contornati da maestose montagne e da un ricco patrimonio culturale: chiese, siti preistorici, cantine rurali, agriturismi e antichi borghi. Tutto ciò rende unico questo splendido territorio di confine a nord della Lombardia.

Il numeroso e allegro gruppo, passo dopo passo in una giornata umida e grigia, non si è nemmeno accorto di aver percorso, in circa 5 ore, i 13 km che separano Tirano da Teglio, con un dislivello complessivo di 690 m. Il merito va al paesaggio appagante, caratterizzato da vitigni, meleti, alberi dai colori autunnali e muretti a secco (entrati a far parte del Patrimonio dell’Unesco), e alla piacevole compagnia, che ha reso la camminata un’occasione per ammirare il fondo valle circondato dalle magnifiche cime delle Alpi valtellinesi.

Più nel dettaglio, la gita è iniziata dalla stazione di Tirano, toccando prima il Santuario della Madonna di Tirano e il ponte coperto, per poi proseguire lungo il sentiero che sale all’antica chiesetta di Santa Perpetua, all’imbocco della valle di Poschiavo.

In prossimità di Bianzone, il percorso si è snodato tra i vigneti, conducendo infine alla pittoresca cittadina di Teglio (851 m, patria del Pizzocchero). Qui i partecipanti hanno raggiunto l’antica Torre di Guardia, situata in una posizione panoramica, prima di scendere nel bosco verso Tresenda.

Anche in questa gita, come nelle precedenti, il gruppo, formato da escursionisti di diverse fasce di età, si è dimostrato allegro e affiatato.

La Strada Storta ricorda ai soci e ai simpatizzanti che la terza e ultima escursione di ottobre si svolgerà al Monte Cancervo (1815 m) in Bergamasca, tra la Val Brembana e la Val Taleggio, lungo un itinerario caratterizzato da tratti esposti e attrezzati.