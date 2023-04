CAI Strada Storta: emozionante giornata alle placchette del San Martino

“Giornata avvincente per bambini e regazzi”

Il 7 maggio appuntamento con il tradizionale raduno scialpinistico al Monte Suretta

LECCO – Il CAI Strada Storta, in attesa del raduno scialpinistico al pizzo Suretta in progamma per il 7 maggio, ieri ha organizzato un pomeriggio divertente, adrenalinico ed alternativo alle tipiche uscite escursionistiche.

Un piccolo ed assortito gruppo di soci, dopo pranzo, si è riunito al parcheggio di via Caduti di Nassiriya a Lecco e si è diretto alla base delle placchette del San Martino per arrampicare con il supporto di un istruttore di arrampicata del CAI Veduggio.

Il gruppo costituito da circa 20 partecipanti ha aggregato, anche in questa occasione, appassionati di montagna di diverse fasce di età (bambini, giovani e adulti), oltre che per esperienza. C’è chi è solo agli inizi e chi, invece, la montagna la conosce da molto tempo, trasmettendo così ai primi qualche “dritta” ed indicazione utile per affrontare passaggi ostici su sentieri impegnativi con punti esposti, pezzi di primo / secondo grado ed attrezzati.

Giunti alle placchette i partecipanti a turno, sia i bambini sia gli adulti, hanno indossato casco, imbrago, scarpette e hanno ricevuto le informazioni fondamentali per iniziare la progressione su roccia e vivere l’ebrezza di salire lungo una parete rocciosa arrampicando.

“Questa giornata alpinistica è stata per alcuni un aggiornamento, per altri una piacevole prima volta e soprattutto per i bambini e i ragazzi è stato un avvincente ed emozionante gioco”, fa sapere il Direttivo del Cai Strad Storta, che ricorda l’appuntamento di domenica 7 maggio con il raduno scialpinistico al passo Spluga al monte Suretta, in memoria di due soci scomparsi prematuramente più di 30 anni fa: Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo.