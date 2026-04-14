CAI Strada Storta. Escursione al Suretta in ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo

Domenica 19 aprile appuntamento con la salita al bivacco

Sabato sera la commemorazione nella chiesa di Acquate durante la messa delle 18

LECCO – Una salita in montagna che diventa anche momento di memoria e condivisione. Il CAI Strada Storta organizza per domenica 19 aprile l’escursione al Monte Suretta, una cima particolarmente significativa per il gruppo.

L’iniziativa sarà dedicata al ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo, due amici che verranno commemorati in due momenti distinti: sabato sera durante la messa delle 18 nella chiesa di Acquate e domenica durante la salita al bivacco del Monte Suretta.

Il ritrovo è fissato per le 6.30 del mattino presso il parcheggio del supermercato Penny Market. Da lì il gruppo partirà per l’escursione, che potrà essere affrontata sia con gli sci sia a piedi, all’insegna della condivisione e dello spirito di gruppo.

“Chi vuole con gli sci, chi vuole a piedi… con la sola voglia di faticare insieme verso la cima”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il carattere inclusivo dell’uscita.

Per informazioni è attivo il numero dedicato +39 3518132140