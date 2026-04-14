CAI Strada Storta. Escursione al Suretta in ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo

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Monte Suretta, escursione Cai Strada Storta del 2024

Domenica 19 aprile appuntamento con la salita al bivacco

Sabato sera la commemorazione nella chiesa di Acquate durante la messa delle 18

LECCO – Una salita in montagna che diventa anche momento di memoria e condivisione. Il CAI Strada Storta organizza per domenica 19 aprile l’escursione al Monte Suretta, una cima particolarmente significativa per il gruppo.

L’iniziativa sarà dedicata al ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo, due amici che verranno commemorati in due momenti distinti: sabato sera durante la messa delle 18 nella chiesa di Acquate e domenica durante la salita al bivacco del Monte Suretta.

Il ritrovo è fissato per le 6.30 del mattino presso il parcheggio del supermercato Penny Market. Da lì il gruppo partirà per l’escursione, che potrà essere affrontata sia con gli sci sia a piedi, all’insegna della condivisione e dello spirito di gruppo.

“Chi vuole con gli sci, chi vuole a piedi… con la sola voglia di faticare insieme verso la cima”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il carattere inclusivo dell’uscita.

Per informazioni è attivo il numero dedicato +39 3518132140