Cai Strada Storta. Escursioni al Rifugio Ariaal e alla vetta del Piz Lagginhorn

Due diverse tipologie di itinerari organizzati nel mese di luglio

Trekking immersi nella natura, tra amicizia e nuovi orizzonti

LECCO – Il Cai Strada Storta è sempre attivo nel proporre iniziative sociali per i propri soci, con l’obiettivo di trascorrere piacevoli momenti in compagnia, immersi nella natura e nell’ambiente alpino. Le proposte, variegate e con livelli di difficoltà diversificati, si rivolgono tanto a famiglie con bambini e appassionati di trekking, quanto a escursionisti esperti e a chi desidera mettersi alla prova con attività alpinistiche. Nel mese di luglio, ad esempio, sono state organizzate due tipologie di gite.

Le avverse condizioni meteo hanno costretto a posticipare la gita escursionistica al rifugio Ariaal (1330 m) in Val Varrone, che è stata successivamente realizzata durante la domenica del weekend alpinistico al Piz Lagginhorn (4010 m, Vallese – Svizzera), originariamente in programma per il 19-20 luglio.

Il rifugio Ariaal, gestito da tre giovani ragazzi, si trova in uno degli alpeggi di Premana, all’Alpe Ariale, ai piedi del Pizzo d’Alben (1865 m), lungo il percorso che conduce all’Alpe Chiarino (1580 m). È stato la meta di una splendida e rilassante escursione per un gruppo di soci del Cai Strada Storta, composto da 20 adulti e 8 bambini, tra cui i più piccoli di 2 e 3 anni. Arrivati al rifugio, i più grandi si sono divertiti giocando a carte, mentre i più piccoli hanno trascorso il tempo osservando i cavalli e giocando con l’acqua della fontana.

Partiti da via Giabbio, nella zona industriale di Premana (750 m), l’allegro e variegato gruppo, composto da amici di diverse età, dai nonni agli zii, dai genitori ai bambini, si dirige verso il torrente Varrone. Dopo aver attraversato un ponte di pietra, imbocca la mulattiera sulla destra, un autentico percorso escursionistico, seguendo le indicazioni per la Val Marcia in direzione del rifugio Ariaal. In breve tempo, il gruppo raggiunge un primo nucleo di case e, dopo aver attraversato alcuni prati pianeggianti, giunge a un secondo abitato. Da qui, il sentiero si fa più ripido e, in circa un’ora e mezza, tutti arrivano al rifugio.

Un secondo gruppo di soci del Cai Strada Storta, nella stessa domenica e nelle stesse ore, ma a molti chilometri di distanza da Lecco, ha conquistato la vetta del Piz Lagginhorn, in Svizzera, nel Canton Vallese.

Composto da 12 alpinisti, il gruppo ha raggiunto il rifugio Hohsaas (3080 m) il sabato, salendo in funivia da Saas-Grund sotto una pioggia persistente. Con il passare delle ore, il tempo è migliorato, offrendo agli alpinisti della Strada Storta una vista spettacolare sulla cresta del Weissmies.

La domenica, alle 5 del mattino, prima dell’alba, il gruppo ha iniziato la salita sulla pietraia che caratterizza questa alta cima, raggiungendo la cresta e, dopo circa 4 ore di cammino, ha raggiunto la vetta del Piz Lagginhorn (4010 m), in una giornata soleggiata e sorprendentemente mite. Il Lagginhorn, sebbene meno elegante delle vicine Weissmies e Fletschhorn, è una montagna imponente e rocciosa.

Per entrambe le gite, come di consueto, la Strada Storta è riuscita a coinvolgere persone di diverse fasce di età, rendendo le ore trascorse insieme piacevoli e coinvolgenti per tutti.

Concluse anche le escursioni di luglio, il direttivo della Strada Storta si prepara a organizzare l’imminente vacanza estiva, in programma al passo del Tonale dal 2 al 17 agosto. Augurando a tutti una buona estate, il Cai Strada Storta ricorda ai soci e ai simpatizzanti che la prossima gita sociale si terrà il 27 settembre al rifugio Grande Camerini, in Valmalenco.