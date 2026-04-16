Cai Strada Storta, gita al Monte Sparavera con famiglie e bambini

Una ventina di soci, comprese famiglie con bambini, hanno percorso un anello di 11 chilometri con 440 metri di dislivello

Prossimo appuntamento il 19 aprile con il raduno scialpinistico al Monte Suretta

LECCO – Gita primaverile per il CAI Strada Storta, che domenica 12 aprile ha organizzato un’escursione al Monte Sparavera, cima delle Prealpi bergamasche a 1.336 metri, tra la Val Cavallina e la Val Seriana, con vista sul lago di Endine.

Il gruppo, composto da una ventina di soci tra cui anche famiglie con bambini, si è ritrovato alle 7.15 al parcheggio di via Martiri di Nassiriya a Lecco, per poi raggiungere in auto Gandino e la località Fontanei in Valpiana, punto di partenza dell’escursione a quota 1.060 metri.

Da qui gli escursionisti hanno imboccato il sentiero 547, inizialmente su strada asfaltata e successivamente su tracciato sterrato tra prati e boschi, con affacci sul lago di Endine. Il percorso ha toccato le località Monticelli e Malga Lunga, per poi proseguire verso Botta Alta e Botta Bassa.

Il gruppo ha quindi deviato verso il Monte Grione, raggiungendo la Croce di Grione dopo un tratto di dorsale panoramica. Nonostante condizioni meteo non favorevoli, i partecipanti hanno potuto osservare scorci sui laghi di Endine, Gaiano e Iseo.

Ripreso il cammino sul sentiero 547 in direzione del Monte Sparavera, l’itinerario è proseguito tra pascoli e boschi fino alla Pozza dei Sette Termini, da dove il gruppo ha raggiunto la cima su tracciato erboso. Anche dalla vetta, pur in una giornata grigia, è stato possibile apprezzare la vista sul lago di Endine, elemento centrale dell’escursione.

La giornata si è svolta lungo un percorso ad anello di circa 11 chilometri con un dislivello positivo di 440 metri e si è conclusa con un momento conviviale, come da tradizione della sezione.

Il direttivo del CAI Strada Storta, archiviata l’escursione, ricorda il tradizionale raduno scialpinistico al Monte Suretta, in programma domenica 19 aprile, in commemorazione di due soci scomparsi prematuramente oltre 35 anni fa, condizioni meteo e neve permettendo.