In 24 alla gita scialpinistica al Piz Grevasalvas in Engadina

Raduno al Suretta, il 28 aprile torna il tradizionale appuntamento del Cai Strada Storta

LECCO – L’attività scialpinistica del Cai Strada Storta prosegue senza sosta anche nella prima, molto calda, domenica primaverile.

Gli scialpinisti lasciano alle spalle una stagione invernale caratterizzata da forte vento e scarse precipitazioni nevose per andare verso i 3000 metri del Piz Grevasalvas (Engadina – Plaun da Lej – Svizzera).

Dopo il passaggio di testimone al nuovo consiglio direttivo, la Strada Storta ha continuato con maggior entusiasmo le sue attività.

E così, la giornata di domenica scorsa ha visto un numeroso gruppo di 24 partecipanti, molto assortito perché oltre agli scialpinisti si sono uniti anche gli amanti delle ciaspole.

I primi hanno avuto come meta la cima del Piz Grevasalvas, mentre i secondi hanno camminato nel grande anfiteatro che porta al nucleo di case di Grevasalvas dove si trova anche la casa di Heidi.

Con partenza da Acquate alle 6.30, i partecipanti hanno indossato sci e ciaspole a livello del lago di Sankt Moritz in zona Plaun da Lej, con una scivolata e un passo dopo l’altro sono giunti velocemente a quota 1900 metri.

Le alte temperature, ben al di sopra dello zero già a 1900 metri, hanno reso più faticosa la gita che presentava un dislivello positivo di 1130 metri.

La Strada Storta non si ferma, i prossimi appuntamenti

Domenica 28 aprile il tradizionale “Raduno scialpinistico al Pizzo Suretta” che conclude l’attività sociale sulla neve per fare spazio alle escursioni primaverili ed estive.

Domenica 19 maggio “Anello del Resegone”, 23 giugno “Raduno Pino Negri” ai Piani d’Erna, weekend 6-7 luglio “Anello del Confinale”, dal 3 al 16 agosto campeggio estivo in Sud Tirolo, domenica 22 settembre rifugio Omio, 13 ottobre gara sociale di marcia alpina.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede ogni mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23 in via Rovereto, 2 Lecco.